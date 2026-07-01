El gobierno nacional inició una investigación interna para evaluar la responsabilidad administrativa de los empleados públicos que facilitaron sus tarjetas de crédito personales al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida busca esclarecer el alcance de las operaciones financieras dentro de la Casa Rosada tras conocerse diversas declaraciones clave en sede judicial.
Manuel Adorni en la mira, ahora lo investigan por el uso de tarjetas de créditos prestadas
Buscan determinar la responsabilidad de los empleados que le prestaron sus tarjetas de crédito a Manuel Adorni para compras de artículos de tecnología
El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en su primera conferencia de prensa que la administración central se encuentra analizando el circuito administrativo de la Secretaría de Vocería. El funcionario nacional explicó que se están evaluando detalladamente los movimientos de los agentes sospechados de aportar sus extensiones crediticias para consumos particulares del exjefe de ministros.
La investigación interna estatal comenzó luego de que una empleada de la Casa Rosada admitiera ante la Justicia que financió la adquisición de un monitor tecnológico valuado en más de 2 millones de pesos. Según los datos recopilados por la prensa, el objetivo del relevamiento es determinar si existieron faltas éticas graves o incompatibilidades en el ejercicio de la función pública por parte de los subalternos.
Las tarjetas bajo la lupa de la investigación interna a Manuel Adorni
De acuerdo con la información publicada por El Cronista, el proceso administrativo corre de forma paralela a la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exfuncionario. Los testimonios incorporados al expediente revelaron que las extensiones de las tarjetas de crédito de terceras personas también se utilizaron para la compra de dos proyectores digitales de alta gama.
"Todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás", expresó el vocero Adrián Ravier al ser consultado sobre el alcance del procedimiento institucional. La causa judicial avanza a paso firme sobre los entornos más cercanos del antiguo equipo de coordinación.
Los investigadores detectaron, además, diversas transacciones que resultaron rechazadas por las entidades bancarias al intentar adquirir televisores inteligentes y otros artículos tecnológicos. El dueño de una de las cuentas utilizadas fue identificado en las actas oficiales como un excoordinador del área de Información de Gobierno, quien se desempeñaba bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.
Repercusiones y el futuro de la investigación interna
La apertura de este sumario coincide con la reestructuración del organigrama gubernamental tras la asunción de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador. El recambio busca devolver la centralidad a la agenda política al mismo tiempo que las oficinas legales del Poder Ejecutivo recopilan los informes técnicos sobre las conductas del personal estatal involucrado.
La trazabilidad de los fondos y las modalidades de devolución del dinero en efectivo son los ejes principales que examinan los auditores en Buenos Aires. Desde la Casa Rosada insistieron en que se brindará toda la colaboración necesaria a los requerimientos del Poder Judicial para deslindar las responsabilidades de la estructura política remanente. Se espera que en las próximas semanas se conozcan las primeras sanciones administrativas para los implicados en la maniobra.