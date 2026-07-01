Manuel Adorni en la mira, ahora lo investigan por el uso de tarjetas de créditos prestadas

Las tarjetas bajo la lupa de la investigación interna a Manuel Adorni

De acuerdo con la información publicada por El Cronista, el proceso administrativo corre de forma paralela a la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exfuncionario. Los testimonios incorporados al expediente revelaron que las extensiones de las tarjetas de crédito de terceras personas también se utilizaron para la compra de dos proyectores digitales de alta gama.

"Todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás", expresó el vocero Adrián Ravier al ser consultado sobre el alcance del procedimiento institucional. La causa judicial avanza a paso firme sobre los entornos más cercanos del antiguo equipo de coordinación.

El flamante vocero Adrián Ravier y el ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los investigadores detectaron, además, diversas transacciones que resultaron rechazadas por las entidades bancarias al intentar adquirir televisores inteligentes y otros artículos tecnológicos. El dueño de una de las cuentas utilizadas fue identificado en las actas oficiales como un excoordinador del área de Información de Gobierno, quien se desempeñaba bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.

Repercusiones y el futuro de la investigación interna

La apertura de este sumario coincide con la reestructuración del organigrama gubernamental tras la asunción de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador. El recambio busca devolver la centralidad a la agenda política al mismo tiempo que las oficinas legales del Poder Ejecutivo recopilan los informes técnicos sobre las conductas del personal estatal involucrado.

La trazabilidad de los fondos y las modalidades de devolución del dinero en efectivo son los ejes principales que examinan los auditores en Buenos Aires. Desde la Casa Rosada insistieron en que se brindará toda la colaboración necesaria a los requerimientos del Poder Judicial para deslindar las responsabilidades de la estructura política remanente. Se espera que en las próximas semanas se conozcan las primeras sanciones administrativas para los implicados en la maniobra.