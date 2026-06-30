Diego Santilli se abrazó con Javier Milei y Manuel Adorni tras jurar como jefe de Gabinete

Afectuoso saludo entre Javier Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni. Foto: Oficina de la Presidencia

"Sí, juro", dijo Diego Santilli ante Javier Milei. Foto: Oficina de la Presidenca

Milei sigue creyendo en Adorni

A pesar de que aceptó desplazarlo frente a la fuerte presión pública tras conocerse los hechos por los que es investigado, Javier Milei dio en este acto otra señal de que sigue bancando a Manuel Adorni.

El llamado del presidente a su ex jefe de ministros para que se arrimara y luego el fuerte abrazo así lo indican.

Manuel Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito y su salida del equipo de gobierno fue reclamada hasta por referentes del oficialismo y aliados.

Varios gobernadores presentes, entre ellos Alfredo Cornejo

Con una importante presencia de gobernadores entre quienes estuvo el de Mendoza, Alfredo Cornejo, se realizó el acto de jura. El ahora ex ministro del Interior -cargo que absorbió- dijo el "sí, juro" de rigor, ante el presidente Javier Milei.

El acto formal se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada con la participación de todos los ministros y legisladores que dieron una señar de respaldo a la gestión mileísta tras los cimbronazos causados por las denuncias y las causas judiciales que pusieron en jaque al ex funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito.

Alfredo Cornejo y la conexión con Diego Santilli

En la previa de esta asunción de Santilli el gobernador Cornejo consideró que su incorporación “conecta muy bien con los intereses” de su gestión.

Sostuvo que el dirigente venía manteniendo diálogo con el Ejecutivo mendocino y destacó que su rol puede facilitar la coordinación política e institucional.

“Creo que ahora debemos ir a la agenda que necesita Argentina, la de reformas estructurales, los temas impositivos, económicos, de inversión, seguir bajando la inflación”, afirmó.

También advirtió sobre la necesidad de acompañar la estabilización macroeconómica con un esquema que contemple la producción: “Es imprescindible seguir bajando la inflación, pero también tener un tipo de cambio adecuado para la producción, fundamentalmente de las economías regionales y las pymes”.

Los otros gobernadores que asistieron a la ceremonia fueron: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

A los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) no los invitaron, según Infobae.