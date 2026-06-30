El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes que la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete marca "una nueva etapa política" para el Gobierno nacional. Lo hizo durante su primera conferencia de prensa al frente de la comunicación oficial, luego de reemplazar a Manuel Adorni.
El nuevo vocero Adrián Ravier destacó a Diego Santilli y habló de una nueva etapa política
El nuevo vocero presidencial sostuvo que el jefe de Gabinete profundizará los acuerdos políticos y destacó la agenda de reformas del Ejecutivo
Ravier destacó que Santilli aportará su experiencia política para fortalecer el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias, al tiempo que remarcó que el Ejecutivo buscará consolidar los consensos necesarios para avanzar con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.
"Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores", expresó el vocero al abrir su exposición ante la prensa.
Qué dijo Adrián Ravier sobre la llegada de Diego Santilli
Durante la conferencia, Ravier sostuvo que la incorporación de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete representa el inicio de una nueva fase para la administración nacional.
"Diego Santilli inaugura una nueva etapa política para el gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, la más ambiciosa desde el retorno de la democracia", afirmó.
Tras referirse al cambio en la conducción política del Gabinete, el vocero concentró buena parte de su mensaje en la situación económica. Ese perfil técnico fue uno de los factores que llevaron al presidente Milei a designarlo como la nueva voz oficial del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni.
En ese marco, Adrián Ravier ratificó que el Ejecutivo mantendrá el rumbo económico y buscará consolidar las reformas estructurales mediante mayores acuerdos políticos con distintos sectores y con los gobernadores provinciales. (NA)