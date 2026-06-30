El nuevo vocero Adrián Ravier destacó a Diego Santilli y habló de una nueva etapa política

Adrián Ravier, vocero presidencial. Foto: Gentileza Noticias Argentinas

Qué dijo Adrián Ravier sobre la llegada de Diego Santilli

Durante la conferencia, Ravier sostuvo que la incorporación de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete representa el inicio de una nueva fase para la administración nacional.

"Diego Santilli inaugura una nueva etapa política para el gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, la más ambiciosa desde el retorno de la democracia", afirmó.

Tras referirse al cambio en la conducción política del Gabinete, el vocero concentró buena parte de su mensaje en la situación económica. Ese perfil técnico fue uno de los factores que llevaron al presidente Milei a designarlo como la nueva voz oficial del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni.

En ese marco, Adrián Ravier ratificó que el Ejecutivo mantendrá el rumbo económico y buscará consolidar las reformas estructurales mediante mayores acuerdos políticos con distintos sectores y con los gobernadores provinciales. (NA)