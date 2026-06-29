Diego Santilli respaldó a Manuel Adorni y aseguró que se defenderá sin privilegios

Diego Santilli insistió en que la directiva interna es presentarse de forma espontánea ante cada citación judicial para acelerar el esclarecimiento de las causas. El objetivo político es evitar que el debate en los tribunales afecte el funcionamiento diario de la comunicación oficial.

DIEGO SANTILLI EN A24: "ADORNI SE VA A DEFENDER SIN FUEROS NI PRIVILEGIOS"

El impacto emocional en el entorno del jefe de Gabinete

Más allá de los aspectos estrictamente jurídicos, el ministro coordinador reconoció el costo personal que las acusaciones han generado en el seno del equipo de gobierno. De acuerdo con lo reportado por la agencia Noticias Argentinas, el dirigente detalló el delicado momento personal que atraviesa el portavoz presidencial.

Santilli manifestó públicamente que Manuel Adorni se encontraba "anímicamente destruido" como consecuencia de las últimas derivaciones del caso. A pesar del fuerte impacto emocional descrito, las fuentes de la Casa Rosada ratificaron que el vocero continuará en el ejercicio de sus funciones institucionales mientras se desarrolla el proceso.

El titular de la cartera ministerial ensayó una defensa de la integridad del vocero y atribuyó el quiebre anímico a la intensidad del debate público. Desde la perspectiva del nuevo coordinador estatal, el jefe de Gabinete considera que el funcionario ha cumplido con sus tareas bajo una enorme presión política y mediática durante los últimos meses de gestión.

El nuevo esquema de poder del jefe de Gabinete

La llegada de Diego Santilli a la conducción del equipo ministerial no solo está marcada por la urgencia judicial, sino también por una profunda reestructuración del organigrama. El diario La Nación informó que el dirigente asume su rol con un nivel de facultades políticas notablemente superior al de sus antecesores.

La principal novedad del diseño institucional radica en que el flamante funcionario retendrá bajo su control directo la estratégica Secretaría del Interior. Esta unificación de áreas le otorgará una centralidad absoluta para sentarse a negociar las reformas legislativas y las partidas presupuestarias con los gobernadores.

Con esta concentración de competencias, el Poder Ejecutivo busca dotar de mayor agilidad a la gestión pública en una etapa clave del mandato. Los principales desafíos de la agenda gubernamental de la jefatura de Gabinete estarán enfocados en el ordenamiento de los ministerios y en la consolidación de mayorías parlamentarias en el Congreso de la Nación.