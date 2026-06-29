Manuel Adorni presentará su dimisión al directorio de YPF tras salir de Gabinete

Foto: Secretaría General de la Presidencia

Pasos institucionales para la salida de Manuel Adorni en YPF

El proceso administrativo para consolidar la salida del representante estatal requiere un protocolo formalizado por la normativa de sociedades. El primer paso consiste en la remisión formal de la carta de renuncia por parte de Manuel Adorni a las autoridades de la firma hidrocarburífera, encabezadas por su presidente y CEO, Horacio Marín.

Posteriormente, el directorio de la petrolera deberá convocar a una sesión especial para tratar y aceptar formalmente la dimisión del directivo. Hasta que dicho acto jurídico no sea registrado de manera fehaciente, el puesto permanece legalmente asignado al exfuncionario, quien ya anticipó el carácter indeclinable de su decisión. Una vez aceptada la baja, el Estado nacional, en su carácter de accionista mayoritario de la firma, quedará formalmente habilitado para proponer y designar un reemplazante para ocupar el sillón directivo.

El control estatal tras el paso de Manuel Adorni

El puesto en discusión posee una relevancia estratégica para la gestión pública de los recursos energéticos. Históricamente, el casillero que ocupaba Manuel Adorni en el órgano de administración de la petrolera está estrechamente vinculado a las máximas figuras de la Jefatura de Gabinete de Ministros, funcionando como un canal directo de supervisión oficial.

Esta silla en el directorio se asocia directamente a las competencias de la denominada "acción de oro" (de las acciones Clase A), un mecanismo jurídico que le confiere al Estado nacional prerrogativas especiales de intervención y veto frente a decisiones que pudieren afectar la soberanía energética del país. El exjefe de Gabinete había asumido la conducción de dicho espacio a fines de enero de este año en sustitución de Guillermo Francos, repitiendo el esquema de control político directo ejercido por las anteriores autoridades de la cartera de ministros.

El debate por los honorarios de Manuel Adorni en la petrolera

La salida del exfuncionario de la estructura corporativa de la firma se produce en medio de un escenario de fuerte debate público respecto a las asignaciones económicas correspondientes a los directores de la petrolera de bandera. Según los registros contables y el balance aprobado por la junta de accionistas para el ejercicio 2026, la remuneración promedio de un director titular ronda una suma considerable cercana a los U$S 954.000 anuales.

No obstante, desde los despachos oficiales ratificaron que Manuel Adorni no percibió dichos haberes corporativos mientras formó parte del Poder Ejecutivo. Al igual que sus antecesores en la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse y Guillermo Francos, el dirigente había optado por renunciar expresamente al cobro de los honorarios societarios devengados en YPF, limitando sus ingresos mensuales exclusivamente a la remuneración fijada por ley para el cargo ministerial.

La Casa Rosada evalúa ahora la conveniencia de ligar el nombramiento del nuevo representante estatal al desembarco del designado jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el propósito de centralizar la coordinación política y la fiscalización del mercado energético bajo una misma línea de gestión.