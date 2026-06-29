Acceso Este: con las vacaciones de invierno comienzan los cortes en el tramo más urbano

Arranca la intervención en el tramo del Acceso Este, en Guaymallén. Ilustración: Municipalidad de Guaymallén

Cómo será el operativo de tránsito por las obras en el Acceso Este

Desde el lunes, los automovilistas deberán circular por una media calzada externa, mientras que el resto del flujo será derivado hacia las colectoras, que previamente fueron reacondicionadas por la Municipalidad de Guaymallén, incluyendo cambios de sentido de circulación.

Hasta ahora, las restricciones vigentes en el sector de Maipú afectaban aproximadamente a 20.000 vehículos diarios. El nuevo tramo casi duplicará ese impacto.

Pese a ello, Badui descartó que el escenario vaya a convertirse en un caos. "No coincido con que sea un caos o catastrófico. Sí sé que es una complicación, pero son obras con las que hay que convivir. Las empresas están llevando un ritmo bastante rápido respecto de lo previsto y estamos haciendo todos los esfuerzos para terminar lo antes posible", sostuvo.

La funcionaria reconoció que durante la ejecución aparecen interferencias subterráneas y otras dificultades propias de una obra de esta magnitud, que obligan a realizar ajustes sobre la marcha.

La restricción que opera desde este lunes en el Acceso Este

Mientras se prepara el inicio de la nueva etapa de la obra, continúan las restricciones de tránsito en el tramo de Maipú.

En sentido este-centro, los vehículos ya circulan por la colectora entre La Madrid y San Pedro, donde avanzan los trabajos.

A esa intervención se suma desde este lunes una restricción de calzada entre Cervantes y Serpa, de 8 a 18, donde el tránsito se mantendrá por una sola mano, sobre la calzada lindera al cantero central, mientras comienzan las tareas sobre las banquinas.

Según indicó Badui, esta modalidad de circulación se extenderá durante entre 10 y 12 días, aproximadamente.

Cuánto durarán en total las obras en el Acceso Este

El tramo que comenzará a intervenirse el lunes en el Acceso Este -entre Arturo González y el Nudo Vial- tiene un plazo total de 22 meses.

Dentro de ese cronograma se establecieron hitos intermedios. Uno de los principales será la construcción de la tercera trocha sobre el cantero central, prevista para completarse aproximadamente a los 14 meses de iniciados los trabajos.

Badui también señaló que el sector que demandará mayor complejidad será el comprendido entre Urquiza y Sarmiento, donde se construirán tres puentes, se ensanchará la calzada y se ejecutará el alteo de la ruta, además de resolver numerosas interferencias de servicios.

Por qué no se trabaja de noche en la obra del Acceso Este

Consultada sobre la posibilidad de realizar las tareas durante la noche para reducir las demoras, la subsecretaria explicó: "Trabajar de noche significa duplicar los frentes de trabajo, la mano de obra, los seguros, la iluminación y todas las condiciones de seguridad”.

No obstante, aseguró que el Gobierno provincial está revisando nuevamente los costos para evaluar si esa modalidad puede implementarse en alguna etapa de la obra.