Reconstrucción del Acceso Este: a partir del lunes habrá un nuevo estrechamiento de calzada en Maipú

Las autoridades viales confirmaron que a partir del lunes se sumará una nueva intervención física en el tramo correspondiente a Maipú.

Nuevo estrechamiento de calzada norte a partir del lunes

En el marco de este plan de contingencia adaptativo, las autoridades confirmaron que a partir del próximo lunes se sumará una nueva intervención física en el tramo correspondiente a Maipú.

Específicamente, se realizará un estrechamiento de la calzada norte en el sentido de circulación este-oeste (es decir, en la mano que se dirige hacia el centro mendocino), en el sector del desvío comprendido entre el puente de calle Cervantes y el puente de calle Serpa.

Esta medida operativa tiene como finalidad exclusiva ejecutar las tareas técnicas de recalce de banquinas en dicho sector del trazado. Desde la inspección técnica de la obra aclararon especialmente que no se trata de un corte total de tránsito, sino de una intervención localizada que convivirá de forma directa con la circulación vehicular normal, al tiempo que recordaron que todos los desvíos existentes en la zona continúan funcionando con absoluta normalidad.

Monitoreo dinámico y demoras en el puente Don Bosco

La flexibilidad de este esquema de tránsito ya se implementó con éxito sobre la calzada sur (mano dirigida hacia el este), donde los ingenieros viales modificaron el desvío original que dirigía el flujo hacia la colectora tras detectar que la medida generaba demoras excesivas en la intersección crítica con el carril Don Bosco.

De acuerdo con los relevamientos técnicos en la zona, los promedios de demora para los automovilistas durante las denominadas horas pico oscilan actualmente en los siguientes parámetros:

Turno mañana: promedio de 20 minutos de demora en la franja horaria comprendida entre las 7.30 y las 8.15.

promedio de 20 minutos de demora en la franja horaria comprendida entre las 7.30 y las 8.15. Turno tarde: promedio de 30 minutos de demora en la franja horaria comprendida entre las 17.30 y las 18.

Los promedios de demora para los automovilistas durante las denominadas horas pico oscilan entre 20 minutos y media hora. Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

Esquema de circulación vigente en Maipú mano al este

Para todos aquellos vehículos que transitan en sentido contrario (es decir, en dirección hacia el este de la provincia), el desvío dinámico coordinado de forma conjunta con la empresa contratista de la obra se mantiene de la siguiente manera:

Desvío inicial: a la altura del puente de calle Serpa, los vehículos son obligatoriamente desviados desde la calzada principal hacia la colectora Sur.

a la altura del puente de calle Serpa, los vehículos son obligatoriamente desviados desde la calzada principal hacia la colectora Sur. Retorno temporal: pocos metros antes de alcanzar el puente de calle Don Bosco, el tránsito vuelve a subir temporalmente a la calzada principal del Acceso Este con el fin de evitar un cuello de botella.

pocos metros antes de alcanzar el puente de calle Don Bosco, el tránsito vuelve a subir temporalmente a la calzada principal del Acceso Este con el fin de evitar un cuello de botella. Desvío final: una vez que los vehículos logran cruzar por debajo del puente de Don Bosco, se desvían nuevamente hacia la colectora Sur hasta alcanzar finalmente el carril Cervantes.

Financiamiento estratégico y escala de la megaobra

Desde el Gobierno provincial solicitaron de manera especial la paciencia y colaboración de los transeúntes, frentistas y automovilistas para agilizar el avance de los procesos de obra. En este sentido, recordaron la importancia de respetar estrictamente la señalización dinámica dispuesta, circular a baja velocidad, mantener la prudencia ante las modificaciones diarias en el terreno y, en la medida de lo posible, planificar los viajes con antelación o utilizar vías alternativas de circulación.

Los trabajos en el sector interurbano de Maipú forman parte de un proyecto de infraestructura vial sin precedentes en Mendoza, el cual abarca un total de 30,4 kilómetros de extensión continua desde el histórico Nudo Vial en Costanera (Guaymallén) hasta el empalme definitivo con la Variante Palmira.

La totalidad de este megaproyecto de conectividad metropolitana se financia de manera exclusiva a través de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. Estos recursos de carácter estratégico fueron destinados por la Provincia únicamente a obras de infraestructura pública de gran envergadura que impulsen el desarrollo productivo, optimicen la logística regional y promuevan la generación de empleo genuino a largo plazo.

La obra sobre el tramo de Maipú no solo contempla la repavimentación integral de las calzadas del Acceso Este, sino también la adecuación técnica de los retornos, la instalación de nueva señalización inteligente y la refuncionalización completa de las colectoras laterales para transformar y jerarquizar de manera definitiva el principal ingreso a Mendoza.