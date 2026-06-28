Diego Santilli: "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales"

En ese mismo sentido, el nuevo jefe de Gabinete especificó que su labor estará orientada a consolidar la cohesión interna entre las diferentes áreas del Estado nacional. "Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", añadió en sus plataformas digitales.

Los detalles del anuncio de Javier Milei y la transición de mando

La confirmación institucional del nombramiento se produjo mediante una fotografía tomada en la residencia presidencial de Olivos. En la imagen difundida se observa al jefe de Estado junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al propio Diego Santilli, quienes estuvieron reunidos definiendo los aspectos organizativos de la cartera.

"Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", detalló el mensaje presidencializado en redes. En esa misma publicación se constató que la ceremonia oficial de jura ministerial se concretará el próximo martes 30 de junio a las 16:00 en las instalaciones de la Casa Rosada.

Javier Milei y Diego Santilli.

Por su parte, el vocero gubernamental entrante, Adrián Ravier, puntualizó que los equipos técnicos del funcionario saliente y de la nueva conducción iniciarán las actividades de traspaso administrativo durante la jornada del lunes. El objetivo planteado por el Ejecutivo es mantener la continuidad operativa de la jefatura sin alterar la agenda pública prioritaria de los ministerios vigentes.

La trayectoria institucional del nuevo jefe de Gabinete de la Nación

La incorporación del dirigente del PRO a la conducción de los ministros representa una reconfiguración interna dentro del organigrama de La Libertad Avanza. El funcionario cuenta con una extensa experiencia previa en la administración pública, habiendo desempeñado roles tanto en el ámbito legislativo como en el esquema ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Antes de asumir formalmente como jefe de Gabinete, se había incorporado a la estructura nacional en noviembre de 2025 al frente del Ministerio del Interior. Durante ese período, su tarea principal estuvo enfocada en el diálogo directo con los mandatarios provinciales y el seguimiento de las negociaciones parlamentarias en el Congreso de la Nación, una destreza técnica que motivó su actual promoción institucional.