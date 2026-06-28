Sigue el debate por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario



Se hizo justicia: la Corte Suprema dejó firme la cautelar y deben aplicarse los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario



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Satisfacción del CIN

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que integran rectores de todas las universidades públicas del país -incluida Esther Sanchez- difundieron un documento en el que expresaron "se hizo justicia". Esto fue replicado por el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel.

Además, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas referentes de la Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) también celebraron el fallo de la Justicia.

La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, aseguró que es evidente que el gobierno “pretende no pagar” y por eso el veto, “que no entró por ninguna de las dos cámaras”, y el intento de “terminar con la Ley” a través de un artículo que, incluyó en el presupuesto, y que “tampoco fue aceptado por el Parlamento”.

“Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país donde se armaron grupos de convocatorias y se comenzó un repudio muy grande desde las bases de cada federación. Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha”, indicó Celotto.

Los reclamos de la comunidad universitaria han sido masivos. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Asimismo, añadió: “Es muy fácil decir de dónde sale la plata: el gobierno vive haciendo prebendas y concesiones a otros sectores económicos, no a los trabajadores. Por lo tanto, si quiere, yo le digo al gobierno nacional de dónde sale la plata, muy simplemente se puede decir, y lo hemos dicho ya con diversas cuestiones, en diversos momentos”.

También aseguró que esta resolución de la Corte “fue muy bien recibida por toda la masa de trabajadores” y consideró que la Justicia se expidió porque “sintió la presión del movimiento”.

“Ahora está más claro que nunca que no hay que quedarse con 21,3%, sino que tenemos que exigir lo que nos corresponde”, agregó.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la ADUBA y docente del CBC, planteó que la decisión de la Corte Suprema “va en línea de lo que hizo hace dos semanas”, con respecto a rechazar la recusación como jueces y que “se debe poner en valor” la Ley de Financiamiento Universitario.

“No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia. La cautelar trata sobre la cuestión del salario docente, no docente y sobre becas estudiantiles. Con respecto al salario docente y no docente dice que es de carácter alimentario, por eso, la Corte deja en pie lo que primera instancia hizo y lo que la cámara también realizó con respecto a la cautelar. Es un fallo positivo en función del cumplimiento de la ley”, manifestó.

Finalmente, el gobierno nacional señaló que el fallo de la Corte Suprema “no resuelve la cuestión de fondo” sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento y le habría solicitado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que intensifique las auditorías sobre la utilización de los fondos de todas las facultades autónomas.

Fuente: Noticias Argentinas