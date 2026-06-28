Estados Unidos bombardeó Irán y Trump advirtió que la República Islámica "dejará de existir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar a Irán. Foto: Noticias Argentinas

"Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito", escribió en su red social Truth Social.

En el mismo mensaje lanzó una advertencia directa al régimen iraní: "Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir".

Irán respondió con ataques contra bases de Estados Unidos

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

En un comunicado aseguraron haber atacado la base Ali al Salem, en Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval estadounidense, ubicada en Puerto Salmán, en Baréin.

Las autoridades iraníes advirtieron además que "toda agresión enemiga, cualquiera que sea su pretexto, incluso contra objetivos insignificantes, recibirá una respuesta implacable".

Poco después de ese anuncio, el ejército kuwaití informó que el país enfrentaba un ataque con "misiles y drones hostiles", mientras que en Baréin fueron activadas las sirenas de alerta aérea y las autoridades pidieron a la población dirigirse a refugios preventivos.

La tregua vuelve a quedar en duda

La nueva escalada militar volvió a poner bajo presión el cese del fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán tras semanas de enfrentamientos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó y atacó a Irán. Foto: Noticias Argentinas

Los nuevos bombardeos y las represalias iraníes amenazan con hacer fracasar las negociaciones abiertas para intentar estabilizar la región y reducir el conflicto que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel.

El Estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión por su importancia estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas, por donde transita una gran parte del suministro energético global.