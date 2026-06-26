Una niña de 3 años murió por una severa infestación de piojos y sus padres fueron condenados

El caso penal inició en febrero de 2025, cuando los servicios de emergencia acudieron al domicilio de la familia en la localidad de Corinth, tras recibir un reporte de que la menor había dejado de respirar. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, el personal médico confirmó su deceso a las pocas horas.

Resultados de la investigación

La oficina del sheriff del Condado de Saratoga y las pericias forenses determinaron que la causa principal del fallecimiento fue una anemia crítica, gatillada por una infestación masiva de piojos que se extendió durante meses sin recibir ningún tipo de tratamiento médico. Esta condición provocó una falla sistémica en los órganos vitales de la menor.