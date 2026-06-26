Matthew Dylewski (34 años) y Samantha Dylewski (33) fueron condenados a la pena máxima de cuatro años de prisión en el estado de Nueva York, tras declararse culpables del delito de homicidio por negligencia criminal contra su hija de tres años, Joycelynn Ann Dylewski.
Una niña de 3 años murió por una severa infestación de piojos y sus padres fueron condenados
La menor falleció debido a una anemia crítica provocada por una severa infestación de piojos y desnutrición en un entorno de abandono extremo.
El caso penal inició en febrero de 2025, cuando los servicios de emergencia acudieron al domicilio de la familia en la localidad de Corinth, tras recibir un reporte de que la menor había dejado de respirar. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, el personal médico confirmó su deceso a las pocas horas.
Resultados de la investigación
La oficina del sheriff del Condado de Saratoga y las pericias forenses determinaron que la causa principal del fallecimiento fue una anemia crítica, gatillada por una infestación masiva de piojos que se extendió durante meses sin recibir ningún tipo de tratamiento médico. Esta condición provocó una falla sistémica en los órganos vitales de la menor.
La inspección de las autoridades y los reportes judiciales detallaron el escenario del deceso:
- Falta de atención médica: la víctima no había recibido ningún control ni asistencia de salud durante los 10 meses previos a su muerte.
- Inhabitabilidad: la vivienda familiar presentaba una acumulación severa de basura, desechos y plagas, por lo que fue clausurada de inmediato.
- Evidencia toxicológica: los exámenes médicos detectaron restos de clonidina en el organismo de la niña, un medicamento prescrito para la hipertensión que se le administró sin autorización médica.
Fallo judicial y restricciones
Durante la lectura de la sentencia, el juez James Davis señaló la total desprotección en la que se encontraba la menor bajo la tutela de sus progenitores.
Además de la pena de prisión de hasta cuatro años -el máximo establecido por la legislación del estado para este cargo en particular-, la corte emitió una orden de restricción absoluta. Los acusados no podrán tener ningún tipo de contacto con sus otros cuatro hijos biológicos hasta el año 2038.