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Clásico argentino

Cómo se preparan los Chorizos a la pomarola: la receta sabrosa y reconfortante en 35 minutos

Conocé la preparación de los chorizos a la pomarola, un guiso italiano que combina la intensidad del chorizo criollo con una salsa de tomate casera

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los chorizos a la pomarola son una de las mejores recetas para disfrutar en invierno.

Los chorizos a la pomarola son una de las mejores recetas para disfrutar en invierno.

Los chorizos a la pomarola son una de las recetas italianas más preparadas en las cocinas argentinas, dada su practicidad y su perfil reconfortante, ideal para los días invernales.

Se trata de un guiso que combina la intensidad de los chorizos criollos con una salsa de tomate condimentada con hierbas y especias. Para preparar esta receta, simplemente de integran los chorizos a la pomarola para que absorban todos sus sabores sin perder jugosidad ni textura.

En solo 35 minutos, se pueden preparar estos chorizos a la pomarola ideales para acondicionar el cuerpo durante los días de frío. Se trata de una comida reconfortante, económica y abundante para compartir en familia.

Receta de chorizo a la pomarola

Esta es la receta del sitio Bonviveur para preparar chorizos a la pomarola para 4 personas. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 8 chorizos criollos
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 1 cda. de aceite de oliva
  • Sal
  • 1 cdta. de pimentón ahumado
  • 1/2 cdta. de copos de chile (opcional)
  • 1 hoja de laurel
  • 800 ml de tomate triturado
  • Pimienta negra recién molida
  • 50 ml de agua

Cómo preparar chorizos a la pomarola: la receta, paso a paso

  1. Primero, cocina los chorizos en agua hirviendo durante 10 minutos para desgrasarlos. Escúrrelos y reserva.
  2. A continuación, prepara un sofrito con los dientes de ajo y la cebolla picados, y los pimientos en juliana. Rehoga en la sartén con aceite y sal hasta que los vegetales queden tiernos.
  3. Luego, condimenta el sofrito con pimentón, chile a gusto (opcional) y una hora de laurel. Vuelva la salsa de tomate triturada, salpimienta y cocina por 5 minutos.
  4. Para terminar, incorpora los chorizos a la salsa junto con 50 mililitros de agua y cocina a fuego suave durante 15 a 20 minnutos.

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