Cómo se preparan los Chorizos a la pomarola: la receta sabrosa y reconfortante en 35 minutos

Los chorizos a la pomarola son una de las recetas italianas más preparadas en las cocinas argentinas, dada su practicidad y su perfil reconfortante, ideal para los días invernales.
Se trata de un guiso que combina la intensidad de los chorizos criollos con una salsa de tomate condimentada con hierbas y especias. Para preparar esta receta, simplemente de integran los chorizos a la pomarola para que absorban todos sus sabores sin perder jugosidad ni textura.
En solo 35 minutos, se pueden preparar estos chorizos a la pomarola ideales para acondicionar el cuerpo durante los días de frío. Se trata de una comida reconfortante, económica y abundante para compartir en familia.
Receta de chorizo a la pomarola
Esta es la receta del sitio Bonviveur para preparar chorizos a la pomarola para 4 personas. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 8 chorizos criollos
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 1 cda. de aceite de oliva
- Sal
- 1 cdta. de pimentón ahumado
- 1/2 cdta. de copos de chile (opcional)
- 1 hoja de laurel
- 800 ml de tomate triturado
- Pimienta negra recién molida
- 50 ml de agua
Cómo preparar chorizos a la pomarola: la receta, paso a paso
- Primero, cocina los chorizos en agua hirviendo durante 10 minutos para desgrasarlos. Escúrrelos y reserva.
- A continuación, prepara un sofrito con los dientes de ajo y la cebolla picados, y los pimientos en juliana. Rehoga en la sartén con aceite y sal hasta que los vegetales queden tiernos.
- Luego, condimenta el sofrito con pimentón, chile a gusto (opcional) y una hora de laurel. Vuelva la salsa de tomate triturada, salpimienta y cocina por 5 minutos.
- Para terminar, incorpora los chorizos a la salsa junto con 50 mililitros de agua y cocina a fuego suave durante 15 a 20 minnutos.