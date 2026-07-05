Cómo se preparan los Chorizos a la pomarola: la receta sabrosa y reconfortante en 35 minutos

Se trata de un guiso que combina la intensidad de los chorizos criollos con una salsa de tomate condimentada con hierbas y especias. Para preparar esta receta, simplemente de integran los chorizos a la pomarola para que absorban todos sus sabores sin perder jugosidad ni textura.

En solo 35 minutos, se pueden preparar estos chorizos a la pomarola ideales para acondicionar el cuerpo durante los días de frío. Se trata de una comida reconfortante, económica y abundante para compartir en familia.