Galletas con masa de pastafrola: la receta fácil y perfecta como de panadería para acompañar el mate

La masa de pastafrola es, en realidad, una de las preparaciones más versátiles de la panadería, ya que sirve para preparar numerosas recetas. En esta ocasión, te dejamos el paso a paso para hacer galletas caseras, que pueden ser simples, pepas o con chips de chocolate.
Tiernas por dentro y crujientes por fuera, las galletas con masa de pastafrola son una de las mejores recetas para impregnar el hogar con un aroma cálido y reconfortante en los días de frío.
Su sabor avainillado y su aroma a limón las hacen irresistibles a cualquier paladar, además de versátiles. Si no sos experto en panadería o si nunca has cocinado un dulce casero, esta es la receta perfecta.
Receta de las galletas con masa de pastafrola
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
Para rellenar (opcional):
- Dulce de leche o membrillo
Cómo preparar la receta de galletas caseras con masa de pastafrola
- Primero, precalienta el horno a 180 ºC. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
- A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar. También, agrega ralladura de limón.
- Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo (opcional)
- Coloca las galletas con masa de pastafrola en una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
- Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de leche o el membrillo en el centro. Cocina las galletas durante 6 minutos más y listo.
Listo, ya tienes la receta clásica y económica para hacer galletas caseras con masa de pastafrola. Una opción rica y práctica para el desayuno o la merienda.