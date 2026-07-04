Galletas con masa de pastafrola: la receta fácil y perfecta como de panadería para acompañar el mate

Tiernas por dentro y crujientes por fuera, las galletas con masa de pastafrola son una de las mejores recetas para impregnar el hogar con un aroma cálido y reconfortante en los días de frío.

Su sabor avainillado y su aroma a limón las hacen irresistibles a cualquier paladar, además de versátiles. Si no sos experto en panadería o si nunca has cocinado un dulce casero, esta es la receta perfecta.