La Torta 80 golpes: la receta ancestral que revive sabores de la abuela y de la pastelería argentina

Muy popular en la pastelería argentina, la torta 80 golpes combina una masa tierna y aireada con un relleno sencillo de manteca y azúcar que, tras la cocción, se vuelve irresistible gracias al toque final de almíbar.

Su nombre tan particular no es casual: golpear la masa contra la mesada ayuda a desarrollar el gluten, logrando una textura esponjosa y liviana. Este paso, además de terapéutico, es clave para que la torta crezca de manera pareja y tenga esa miga tan característica.