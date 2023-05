De Marchi le cerró la puerta a Bonarrico: "Que explique su contrato millonario con Suarez"

"No queda claro si le ha cerrado o no la puerta a Héctor Bonarrico”, fue la pregunta que le hizo Diario UNO a Omar De Marchi este martes. "Sí. Le he cerrado la puerta y punto. Pero la verdad es que él tampoco pidió jamás estar en La Unión Mendocina, me parece que pudo haber un malentendido sobre eso”. La frase del diputado fue acerca de los rumores sobre una posible invitación al religioso para que se una a su frente, La Unión Mendocina.