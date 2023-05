Daniel Orozco desmintió las acusaciones de Lo Presti: "No vamos a nombrar a más de 180 funcionarios"

"No hemos pedido ninguna nueva partida presupuestaria y estamos dentro de los parámetros normales", dijo Orozco, que habló por primera vez sobre el tema en radio Nihuil.

daniel orozco empleados municipales las heras.jpg La imagen que posteó Daniel Orozco del día del acuerdo con los empleados municipales por un aumento que supera el 123%.

"Estamos reestructurando todas las áreas", reconoció el intendente aunque también advirtió que "no vamos a pasar los 180 funcionarios".

Lo Presti advirtió problemas en la liquidación de sueldos de empleados municipales

El precandidato de Cambia Mendoza, que también habló este martes en Nihuil, aseguró además que "no se pagaron los sueldos de Las Heras".

"Lo normal es que se acrediten del 27 al 29 de cada mes pero ayer no se pagaron los sueldos", dijo Pancho Lo Presti.

"Alegaron inconvenientes informáticos o de relación con los bancos pero lo que pasó es que contrataron más funcionarios de lo permitido. Lo que van a tener que hacer es reducirlos a 189 que es lo que permite el presupuesto y así van a poder liquidar los salarios", afirmó.

Daniel Orozco respondió este martes que "hubo un problema del Banco Nación para el pago de los salarios pero se solucionó" y que todas las versiones que cuentan los opositores "son electoralistas".

"Cuentan por cuenta de quien lo dice", ninguneó.

La inseguridad en el barrio Infanta de Las Heras

Los vecinos del barrio Infanta, ubicado sobre Boulonge Sur Mer y Regalado Olguín de Las Heras, denunciaron una ola de robos en la zona, por lo que se organizaron entre ellos para realizar rondines nocturnos y así patrullar el lugar para evitar el asedio de los delincuentes.

"Estamos trabajando muy fuerte con el sistema de alarma comunitaria y en consensuar con los vecinos para tener una alerta temprana", aseguró el intendente Orozco.

Barrio Infanta Robos.jpg Los vecinos del barrio Infanta de Las Heras colocan afiches en los comercios con las caras de los presuntos delincuentes.

Respecto de la ola de robos, el precandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, adelantó que se han comunicado mediante notas con el Ministerio de Seguridad para pedir un refuerzo, especialmente por "estamos teniendo muchísimos robos", no solo en materia de asaltos sino también sobre luminarias y trableros electrónicos.

"Sabemos que la guardia urbana tiene que trabajar con la policía y es una de las grandes falencias que estamos viendo. Debemos trabajar conjuntamente para darle solución a los vecinos. Trabajar en el terreno y no en los papeles", se quejó.

Sobre lo que desde el Municipio se puede hacer, Orozco prometió "reforzar la guadia urbana en la zona" y recordó a los vecinos que se encuentra vigente en el Municipio el sistema de alarma comunitaria: "Pueden tenerlo cada 15 vecinos. El programa está abierto y tienen que pedirlo".

Por otra parte, contó que desde la Municipalidad están en "tratativas con la Penitenciaria para poder reinsentar a quienes salen de la cárcel y tienen residencia en Las Heras, para capacitarlos, que tengan una salida laboral y no vuelvan a delinquir".

Clima electoral caliente en la previa de las PASO 2023

Daniel Orozco es uno de los principales apuntados por el oficialismo durante la campaña electoral. Su salida de Cambia Mendoza para sumarse al nuevo frente de Omar De Marchi no cayó bien en el Gobierno y desde entonces se ha buscado remarcar contradicciones o destacar movimientos en Las Heras como el nombramiento de funcionarios o el aumento de más del 100% acordado con los municipales.

"Yo no peleo, sino que construyo", se defiende Orozco sin darle mucha cabida a las acusaciones.

"La gente quiere soluciones, por eso cuando me preguntan sobre lo que dijo uno o lo que dijo otro, lo que digo es que la gente quiere vivienda y seguridad y no la discusión de si le pudiste o no pagar los sueldos", advirtió en Nihuil. "Eso es destructivo", afirmó.

Sobre la propuesta de La Unión Mendocina, la alianza que lidera con De Marchi, Orozco contó: "Con Omar estamos trabajando muy bien en la construcción de una Mendoza diferente, que tenga unión y no tenga en la grieta".

"Queremos hablar de qué hacemos con la educación o qué hacemos con la salud", dijo diferenciándose de lo que asegura hacen sus opositores: "Están hablando de temas no constructivos que no nos interesan".