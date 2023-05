Guaymallén endureció criterios para desarrollos inmobiliarios por la falta de terminación de loteos

florentino paco guaymallen clausura.jpg Martín Pravata

A través del decreto municipal Nº 1.846, lo que resolvió Guaymallén es que las nuevas autorizaciones de simultaneidad de obra, es decir, la posibilidad de encarar la construcción de viviendas en un barrio sin las obras de urbanización concluidas quedarán bajo la responsabilidad exclusiva de la Provincia, como manda la ley de Loteos.

Durante siete años, esas simultaneidades fueron otorgadas por la Municipalidad gracias un decreto de 2016 pero desde entonces, ninguna de las construcciones que se encararon con esa autorización emitieron el informe final de obra y por tanto no tienen el loteo aprobado, lo que acaba complicando a los vecinos que edificaron sus viviendas en esos barrios.

Ajuste de tuercas para que los desarrolladores terminen las obras

"El desarrollo inmobiliario de Florentino Paco, responsable de Idandi S.A., no cuenta con factibilidad de obra, cloacas, aguas y servicios, y menos de impacto ambiental a pesar de que se lo ha requerido en determinadas oportunidades", explicaron hace dos meses desde Guaymallén a la Justicia.

Como este, hay otros loteos que tampoco cuentan con los informes finales de obra y por tanto la aprobación del municipio. Diario UNO consultó cuántos son los barrios en esas condiciones pero desde la Municipalidad de Guaymallén no precisaron un número.

Sí confiaron que desde el 2016, que fue cuando se dictó el decreto para que desde el Municipio se otorgaran las simultaneidades de obras, "no se ha emitido ningún informe final de obras" respecto de los desarrollos inmobiliarios que se encararon mediante ese acto administrativo, a excepción de los del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Ante la evidencia - dijeron desde la Dirección de Planificación- se hizo necesario revisar la herramienta legal que permite realizar de manera simultánea las obras de infraestructura de los barrios, como luz, gas, cloaca, agua, urbanización, cuneta y calzada, con las obras civiles, es decir, las casas propiamente dichas.

"Lo que estamos haciendo es ordenar esos otorgamientos. A partir de ahora, las obras nuevas tendrán que hacer el pedido ante Catastro, que es lo que establece la Ley de Loteo, y no ante la Municipalidad", explicó Cintia Brucki, directora de Planificación.

Construcciones livianas.jpg Ningún loteo que pidió simultaneidad de obra en Guaymallén fue aprobado desde el 2016.

Mientras, aquellos desarrollos que ya tienen otorgada la autorización de simultaneidad tendrán un plazo de 30 días para presentar la actualización del estado de avance de las obras, con una póliza de caución para la parte de infraestructura que resta por terminar.

Lo que advirtieron desde Guaymallén fue que "los desarrolladores no avanzan con la parte que les corresponde. Las obras privadas se terminan (las casas) pero el barrio no está aprobado porque no se presentan los finales de obras".

La idea, con esta vuelta de la facultad a la Provincia, es que se ajuste el sistema (o más bien a los desarrolladores como Florentino Paco o como cualquier otro que construya en Guaymallén) para que se terminen los loteos y los vecinos tengan, por un lado los servicios que se les prometieron, y por otro también los papeles en regla.

Qué pasará con los loteos ya iniciados y las viviendas terminadas en Guaymallén

"Durante el proceso de actualización para los loteos ya empezados no se otorgarán nuevas factibilidades, ni permisos de inicio de obra civil", dijeron a su vez desde la Municipalidad.

Mientras que, si no cumplen con la presentación de esa actualización en 30 días, "se paralizarán y/o clausurarán todas las obras civiles que se encuentren en curso".

En tanto que teniendo en cuenta que el decreto de 2016 marca que las obras civiles no pueden avanzar más allá del 80% si la obra de infraestructura no sigue el mismo curso, el intendente Marcelino Iglesias dispuso que "no se renovarán permisos de conexión eléctrica, ni se otorgarán planos aprobados, ni permiso de infraestructura a ninguna obra civil (vivienda) que haya superado el 80% de avance de obra".