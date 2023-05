En campaña el radicalismo le apuntó a Daniel Orozco y viralizaron archivos con sus contradicciones

En esos videos, que este fin de semana se viralizaron en las redes de los correligionarios, se lo ve a Orozco afirmando que Alfredo Cornejo era un "excelente ejemplo de lo que nosotros queremos para los mendocinos", asegurando que lo iba a acompañar, y que "era el más capacitado para la provincia de Mendoza".

Y a la par, compartieron un pasaje del programa Séptimo Día de Canal 7, en donde se lo ve al intendente lasherino asegurando que respaldaba a Fabián "Oso" Tello -que por esos días había renunciado a su cargo de secretario de la intendencia y se consolidaba como precandidato a sucederlo- y tras abandonar su aspiración de ser gobernador, afirmaba que al final de su gestión retomaría su profesión de médico, "salvo que Alfredo me pida otra cosa".

Twitter de Natacha Eisenchals.JPG

Esas inconsistencias salieron a mostrar los dos precandidatos a la intendencia de Cambia Mendoza, Fabián "Oso" Tello y Francisco Lo Presti, y también la misma presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchals, que en su perfil de Twitter pidió "no naturalizar la vacuidad y la levedad extremas y no dejar de advertir el pudor que se siente frente a la incoherencia e inconsistencia ajenas", en clara alusión al lasherino.

El oportunismo y la avaricia se metieron en la campaña

El ex secretario de la intendencia de Las Heras y ex mano derecha de Orozco, Fabián Oso Tello disparó contra el intendente lasherino y le facturó que no tenga "convicciones ni palabra", lo puso de ejemplo de los malos hábitos de la política y lo acusó de traicionar los ideales "por avaricia de poder".

Su contrincante en la interna de Cambia Mendoza, el ex secretario de Obras, Francisco Lo Presti también puso a su ex jefe en la mira y no sólo lo tildó de oportunista, sino que ratificó que su nuevo espacio político, el frente La Unión Mendocina usa discursos demagogos.

"Daniel Orozco cambió de opinión de un día para el otro. O estuvo siete años ciego y de repente obró un milagro del pastor Bonarrico, o su mezquindad política lo hizo enceguecer, o el amor fue más fuerte, como dice la canción de Tango Feroz" posteó Lo Presti y compartió un video en el que Orozco asegura que "a ojo cerrado elegiría a Alfredo Cornejo como candidato a gobernador", posteó el ex funcionario de Las Heras, y compartió un video de los elogios de Orozco no sólo a Cornejo, sino también a los intendentes Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez, como posibles candidateables.

Pero además, Lo Presti también rescató un tramo de Séptimo Día en el que Omar De Marchi afirma que él creería que "tanto a Alfredo Cornejo como a Rodolfo Suarez los mueven intereses nobles, no creen que ellos articulen algo para ver si joden a otro".

Sobre la base de lo que dijo el lujanino en ese programa, Lo Presti lanzó: "No pueden sostener el discurso. Las luchas comunes pasaron a ser batallas personales.Subestiman a la ciudadanía y ponen de enemigo a quien los llevó a ocupar el rol que hoy ocupan en la vida política. No hay convicciones en ese espacio. Sólo el rejunte de oportunistas".