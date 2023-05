Orozco busca el voto evangélico y se mostró con el pastor Héctor Bonarrico

►TE PUEDE INTERESAR: La Justicia de Mendoza archivó las causas contra el pastor Bonarrico y el ministro Ibañez

El regreso de Bonarrico tras su salida de Cambia Mendoza

Hace justo un año el exsenador provincial Bonarrico fue protagonista de un escándalo porque su fundación -Acción Social- estaba por recibir un subsidio estatal de 18 millones de pesos en dos años, en lo que -según él mismo dijo a los medios- era fruto de una negociación con el gobierno provincial a cambio de bajar su candidatura.

Cuando se desató la polémica, la Provincia decidió dar marcha atrás y la alianza con el partido del evangélico, MásFE, se rompió.

Bonarrico orando editada.jpg El pastor Héctor Bonarrico tiene una importante gravitación entre las iglesias evangélicas de Mendoza.

Ahora el exradical Orozco tomó la posta y acercó a Bonarrico a La Unión Mendocina: "Tengo la convicción que es tiempo de encontrar los puntos de coincidencia, momentos para poner en juego la lealtad, la fe, el amor por el prójimo y por nuestra tierra. El mandato que nos transmite la sociedad es que nos despojemos de mezquindades y trabajemos unidos", puso el intendente lasherino en su perfil de Twitter.

En la foto que trascendió lo acompañan su pareja, Janina Ortiz, su delfín y precandidato de LUM para la intendencia de Las Heras, Martín Bustos y el propio Bonarrico.

En abril, el pastor publicó una carta a sus fieles donde decía: "En los últimos meses he enfrentado acusaciones falsas y malintencionadas que han puesto en duda mi integridad no sólo como político, sino también como persona que lidera una iglesia cristiana. El estrés generado por esta situación ha afectado gravemente no únicamente a mi salud sino también a la tranquilidad de toda de mi familia, esposa, hijos y nietos, y me ha llevado a la conclusión de que no puedo continuar en esta carrera electoral, pues ello implicaría un grave riesgo no sólo para mi persona, sino que también para mi querida y respetable familia".

Evidentemente, Orozco está en vías de lograr que Bonarrico recapacite.

El "método ambulancia"

Así se le llama a un modo de armar políticamente que consiste en recorrer el arco político en busca de heridos que puedan subirse a otra propuesta.

En el caso de Orozco, la modalidad le calza bien. No sólo porque es médico, sino porque él mismo se subió a La Unión Mendocina después de considerarse destratado por Cambia.

Y su ambulancia sigue levantando pacientes. Durante la semana, el precandidato a gobernador Omar De Marchi se retrató con el intendente justicialista de Lavalle, Roberto Righi, que quedó en una extraña situación luego de que su gente perdiera las PASO en la comuna que él conduce desde hace dos décadas. No es una alianza "abrochada" aún, pero las simpatías son notorias.

Por lo demás, se han sumado a LUM los peronistas Sergio Omar Giménez y Diego Martínez Palau, entre otros; más algunos radicales, demócratas, libertarios y ambientalistas que en otras circunstancias quizá se habrían mantenido en el oficialismo.

Ahora se sumará Bonarrico, hombre que -cuando le tocó estar en la Legislatura- presentó iniciativas como la propuesta de que Mendoza tenga un Día de la Biblia o la creación de una "Dirección de Protección del Niño No Deseado y su Madre", una dependencia estatal destinada a evitar los abortos.

En los fundamentos de este último proyecto de ley, el pastor enumeró casos de figuras que supuestamente estuvieron a punto de ser abortadas y luego descollaron, y entre los ejemplos puso a Justin Bieber, Steve Jobs y Andrea Bocelli.

