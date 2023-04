El pastor evangélico Héctor Bonarrico se bajó de la carrera a la gobernación a horas del cierre de listas

El ex senador provincial, que se fue de Cambia Mendoza peleado con los radicales, se había lanzado como precandidato a gobernador con su partido MasFe el 12 de abril pasado. Justamente por esa fuerza llegó a ocupar una banca en la Legislatura como senador.

Bonarrico editada 2.jpg El pastor evangélico Héctor Bonarrico dio a conocer una carta con los motivos de su renuncia a la gobernación de cara a las elecciones 2023.

Bonarrico ingresó a la Casa de las Leyes de la mano de Protectora, cuando se presentó José Luis Ramón como candidato a diputado nacional y quedó como tercera fuerza. Pero luego se separó de Ramón y armó su propio monobloque. Más tarde se sumó a Cambia Mendoza y votó varias de sus iniciativas. Sin embargo, se terminó separando de ellos luego el escándalo del subsidio que le generó ser investigado por la Justicia más allá de que nunca alcanzó a recibirlo porque el gobernador Rodolfo Suarez sacó un decreto para frenarlo.

Las explicaciones de Héctor Bonarrico

"Como muchos de ustedes saben, en los últimos meses he enfrentado acusaciones falsas y malintencionadas que han puesto en duda mi integridad no sólo como político, sino también como persona que lidera una iglesia cristiana. El estrés generado por esta situación ha afectado gravemente no únicamente a mi salud sino también a la tranquilidad de toda de mi familia, esposa, hijos y nietos, y me ha llevado a la conclusión de que no puedo continuar en esta carrera electoral, pues ello implicaría un grave riesgo no sólo para mi persona, sino que también para mi querida y respetable familia", arrancó Bonarrico a la hora de dar las explicaciones al electorado de Mendoza sobre su cambio de dirección de timón.

Y aprovechó para volver a recalcar que todas las denuncias y acusaciones en su contra, "son completamente falsas y sin fundamento alguno, y así lo ha dictaminado fírmemente la Justicia sin dejar lugar a ninguna duda al respecto".

En el medio de sus planteos, Bonarrico no se guardó críticas con nadie del espectro político. Desde Anabel Fernández Sagasti, Mario Vadillo, José Luis Ramón, Alfredo Cornejo y hasta el propio gobernador Rodolfo Suarez cayeron en la volada. A todos los cuestionó por querelo sacar del ruedo electoral.

Héctor Bonarrico.jpg Héctor Bonarrico fue el primer pastor evangélico en tener una banca en la Legislatura como senador. Foto: Diario UNO

Otro párrafo se lo dedicó a quienes están a favor del aborto y recalcó que él defiende el derecho a la vida y que lo seguirá haciendo más allá de cualquier bandera política. "Todo esto fue aprovechado obviamente por aquellos que carecen de los valores que sostengo y defiendo, y a quienes considero enemigos con todas las letras, como son los colectivos que tienen como bandera el exterminio de personas inocentes, bajo el pretexto de que hacen de su cuerpo lo que les plazca, incluso interrumpir a un ser concebido, con un adn totamente distinto, a quien a mi entender, y el de todo cristiano, debieran cuidar hasta que puediera valerse por sus propios medios y no aniquilarlo cobardemente", expresó.

Para cerrar, dejó en claro un tema que al parecer lo sigue atormentando: el subsidio de la polémica. "Quiero dejar bien en claro que Héctor Bonarrico y la Fundación Acción Social nunca recibieron dinero alguno producto del frustado convenio de colaboración, dejado sin efecto por el Gobierno, quedando así, sin protección alguna sectores vulnerables de la población que no pudieron acceder a la ayuda debido a la mezquindad de políticos que pretenden vivir del Estado eternamente sin ocultar sus fines puramente personales y cargados de egoísmo, carentes de todo sentido de servicio al prójimo. Estos políticos nefastos consideran más importante destinar más de $100 millones anuales a un pequeño sector de la población, pero más por miedo al escrache de estos colectivos minoritarios, que por una verdadera política de Estado que beneficie a todos los mendocinos", se despachó sin ningún tipo de filtros.

