Todos los interesados en acceder al material pueden hacerlo ingresando en: https://jusmendoza.gob.ar/concurso-2023/programa-y-material-de-estudio/. A su vez se informó que la fecha en la que se realizarán las evaluaciones serán informadas el 25 de abril.

Todos los que quieran participar del concurso tienen tiempo de anotarse hasta el 23 de abril a las 23:59. Las inscripciones son completamente on-line y se ingresa al formulario tanto por el nuevo portal ( www.jusmendoza.gob.ar ) como por el viejo sitio web www.jus.mendoza.gov.ar.

Si bien el material estará disponible hasta finalizados los exámenes, se recomienda a los interesados descargar el mismo para tenerlo a disposición sin necesidad de ingresar al sitio web o contar con una conexión a internet para poder estudiar los mismos.

Para estar al tanto de todas las novedades que surjan sobre el concurso de ingreso y otros temas referidos al Poder Judicial de Mendoza, se recomendó seguir todos los perfiles de las redes sociales oficiales del Poder Judicial. Se lo puede buscar en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Poder Judicial de Mendoza. En el caso de Facebook deberán seguir a la Fan Page que se encuentra verificada (con tilde azul) ya que el perfil superó los 5.000 amigos que permite la red social.

¿Cuáles son los requisitos para el ingreso al Poder Judicial?

Al momento de la inscripción, el/la aspirante debe tener 18 años, ser argentino o residente y tener el polimodal o secundario completo. A su vez debe residir a no más de 100 kilómetros de la sede laboral a la que quiera ingresar. Esto se deberá acreditar con el domicilio actualizado en el Documento Nacional de Identidad.

No podrán inscribirse quienes no reúnan los requisitos legales para el cargo, tuviesen una condena penal firme por un delito doloso y no hubiesen transcurridos los plazos de caducidad fijados en el artículo 51 del Código Penal.

Tampoco podrán ingresar aquellos empleados públicos que hayan sido separados por mal desempeño de sus tareas, por un acto administrativo; aquellos que ya se encuentren jubilados, quienes estén dentro del Registro de Deudores Alimentarios y toda persona que esté dentro de lo que establece el artículo 11 del decreto Ley N°560/73.

Una vez inscriptos, la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia fijará fecha para la realización del primer examen. Todo el material de estudio que se necesita para poder rendir el ingreso estará disponible en la página web del Poder Judicial a partir del día 21 de abril.

A su vez todo el contenido temático de cada examen se encontrará fijado en el programa que será publicado en el portal web del Poder Judicial

En el año 2015 fue la última vez que el Poder Judicial llevó adelante un concurso de ingreso de personal técnico y administrativo. Después de 8 años la Suprema Corte de Justicia a través de la acordada N° 31.005, resolvió abrir nuevamente las inscripciones para aspirantes a ocupar cerca de 200 cargos en todas las circunscripciones judiciales, en un periodo de 2 años.

Las vacantes disponibles son de personal técnico y administrativo cuya clase de ingreso es la 13 y cuyo sueldo ronda los $130.000 mensuales. Cabe destacar que los cargos disponibles son tanto en turno mañana como tarde y en todas las circunscripciones judiciales.

¿Cómo será el concurso?

La evaluación constará de 3 instancias. La primera será de simulación. Esta es de carácter optativo y su resultado no será vinculante para el ingreso.

La segunda y tercera instancia, serán los exámenes de conocimientos, de instancia obligatoria. Si se reprueba cualquiera de estos exámenes el aspirante automáticamente queda eliminado del proceso de selección.

Cada examen tendrá una duración limitada, conformado por preguntas secuenciales (sin posibilidad de retroceder para modificar respuestas). Las preguntas será de múltiple choice y solo una será la respuesta correcta.

