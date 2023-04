Se postuló entonces para ser su compañero de fórmula, mientras en Las Heras comenzaba el tironeo por quién sería el ungido del oficialismo para ser el precandidato a intendente.

Las idas y vueltas de Daniel Orozco con miras a las elecciones 2023

"A Janina Ortiz me la pide la gente", dijo sobre (su pareja) quien él pretendía que fuera la precandidata a intendenta de la UCR en Las Heras, acompañando en la lista a Cornejo como gobernador. Pero la opción no pareció viable en la cúpula del radicalismo y de a poco la relación se fue desgastando.

►TE PUEDE INTERESAR: A horas del cierre de listas, Alfredo Cornejo puso el foco en las dudas del peronismo

Daniel Orozco Janina Ortiz.jpg Daniel Orozco junto a Janina Ortiz, cuando aún la posible precandidatura de la funcionaria a la intendencia de Las Heras estaba en pie.

Orozco frenó su insistencia por Ortiz pero no dejó de tensar la cuerda y ungió a Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante, como su elegido. En el mientras tanto, hubo decenas de coletazos, todos relacionados con los padrinazgos políticos de cada uno de los máximos dirigentes de la comuna.

El primero fue el propio: Orozco echó a Mauricio Ginestar, secretario del Concejo que no estuvo desde un primer momento de acuerdo con ese impulso que el intendente quería darle a Ortiz. Ginestar es además yerno de Cobos por lo que el diputado nacional y Orozco rompieron relaciones.

A fines de marzo, un mes después de aquella primera salida, el intendente le pidió la renuncia a todo su gabinete. El nombre más fuerte que tuvo que dejar la comuna fue el del histórico Fabián Oso Tello, quien hasta ese momento era señalado como un puntal de su gestión.

Tello lanzó su precandidatura y Cobos lo bancó. Pero desde arriba siempre estuvo miroteando Cornejo, a quien ni Tello ni Bustos le cerraban como favoritos.

El secretario de Obras, Francisco Lo Presti; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; siempre sonaron más fuerte en el oficialismo pero sin la venia de Orozco; en tanto que de a poco fueron metiendo desde el radicalismo el nombre del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, Juan Manuel Filice.

►TE PUEDE INTERESAR: Ola de repercusiones tras el viraje de Daniel Orozco para ser el candidato a vice de De Marchi

Sí. La interna por la sucesión en Las Heras viene siendo un infierno hace meses y a Daniel Orozco lo veían desde la cúpula de Cambia Mendoza "incontrolable", pero, según dicen desde adentro, nunca se imaginaron que se iba a animar a dar el portazo que dio este jueves.

A nadie le gustó que Orozco se largara solo a hacer campaña para ser gobernador con tantos meses de anticipación. Y con el lanzamiento de Cornejo en febrero muchos entendieron que las fichas se acomodarían pero eso no pasó.

Hasta este jueves por la mañana, en público el propio Cornejo decía que este viernes se reunirían para terminar de definir los precandidatos a intendente en Las Heras. Solo dos de ellos podrían ir en la misma lista del senador nacional y, de haber un tercero (lo que todos esperaban), tendría que ir sin precandidato a gobernador a las PASO.

En un primer momento se entendía que Bustos, el candidato de Orozco, y el ungido por Cornejo irían en su lista; mientras que Tello iría solo con lista de intendente y concejales. Con el correr de las horas ese escenario fue cambiando y se empezó a filtrar que al que "dejarían de lado" sería al precandidato de Orozco.

Y como si eso no bastara, en las listas de posibles vice de Cornejo, el intendente de Las Heras no estaba.

Públicamente nada de ello se mostraba (o casi).

Hace solo una semana, en la presentación del frente Cambia Mendoza con la visita de Horacio Rodríguez Larreta incluida, Orozco y su candidato Martín Bustos posaron entre sonrisas con Cornejo y el jefe del gobierno porteño; y hasta el mismo intendente ratificó en las redes: "Consolidamos la precandidatura a intendente de Las Heras de Martín Bustos, dentro del Frente Cambia Mendoza, con el apoyo del precandidato a gobernador Alfredo Cornejo".

Horacio Rodríguez Larreta Daniel Orozco Martín Bustos Alfredo Cornejo.jpg ¿La cara de Cornejo lo decía todo? Esta foto de Larreta, Orozco, Bustos y el precandidato a gobernador de Cambia Mendoza fue hace solo una semana.

Pero el miércoles, Orozco lanzó una pista de su enojo: "Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos. Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo, que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto".

La bomba ya había estallado. Y De Marchi vio el hueco (hace rato).

Hace dos semanas se filtró que hubo un encuentro que luego sería negado por todos los protagonistas. También se sabía que Orozco y Jorge Difonso se hablaban mucho. Pero de ahí a pensar que no solo rompería con Cambia Mendoza para sumarse a La Unión Mendocina - el frente que conformaron De Marchi y Difonso- en el medio del armado de listas, sino que además sería compañero de fórmula de De Marchi, parecía mucho.

Daniel Orozco-Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi- Daniel Orozco, la fórmula de La Unión Mendocina para pelearle a Alfredo Cornejo la gobernación.

Cómo quedó el panorama en Las Heras

Daniel Orozco tiene mandato como intendente hasta diciembre de 2023. En el medio tendrá que lidiar entre una gestión por fuera de Cambia Mendoza (que desde que arrancó el año perdió tres comunas: San Carlos, Luján y ahora Las Heras) con el Concejo Deliberante partido; el rearmado de su gabinete, que sufrió más bajas tras su ruptura; y la campaña en contra de Alfredo Cornejo, que se estirará hasta fines de septiembre, cuando serán las elecciones generales provinciales.

las heras concejal quevedo.jpg El concejal Hernán Quevedo, uno de los siete del bloque de la UCR en Las Heras, ya advirtió sobre la ruptura en el Concejo Deliberante.

Lo que pasó políticamente fue un terremoto. Y como tal, son muchos los heridos, entre ellos los habitantes de Las Heras.

Los vecinos, como en toda sociedad cada vez que hay movimientos políticos, se encontrarán poco a poco con nuevas caras entre los funcionarios de la comuna. Las decisiones que deban pasar por el legislativo municipal seguramente serán más complicadas de tomar para Orozco, que tendrá que negociar con los concejales que seguirán respondiendo a Cambia Mendoza.

Mientras que hacia el interior de la Municipalidad, que cuenta con miles de empleados, muchos de ellos con afinidades y/o pretensiones políticas, no solo las relaciones laborales sino también la gestión de expedientes sufrirá cimbronazos.

Las consecuencias de estos cambios, también como pasa cuando suceden fenómenos como un terremoto, irán apareciendo entonces con el correr de los meses. Hacer un vaticinio de ello sería, como mínimo, irresponsable.

Los precandidatos de Cambia Mendoza

La decisión de Orozco de romper le allanó el camino al radicalismo para definir sus precandidatos en Las Heras. Tras un encuentro que se dio este viernes por la mañana, se confirmó que dos precandidatos, con el apoyo de Cornejo, participarán en las PASO de Cambia Mendoza: Fabián Oso Tello y Francisco Lo Presti.

En esa interna resta conocer si el radical Luis Petri presentará o no algún precandidato en su lista.