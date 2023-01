Daniel Orozco ratificó su aspiración de ser candidato a gobernador, excepto que se postule Cornejo

"A mi me encantan los desafíos, y este es el mayor desafío, yo sólo quiero ser gobernador. A mi el Ejecutivo me gusta, no aceptaría otro cargo porque no me siento cómodo. Yo tengo un equipo de trabajo que confía en mí y trabajo para eso, además yo no vivo ni viví de la política",

Sin embargo, Orozco reconoció que la única posibilidad de que él se baje de esa candidatura que lanzó hace meses se daría si Alfredo Cornejo decide ser él candidato a suceder a Suarez.

Alfredo Cornejo Daniel Orozco.jpg Daniel Orozco y Alfredo Cornejo compartieron una charla en la Facultad de Derecho hace meses, y no escatimaron elogios.

"Esa es la única manera. Pero yo sigo firme presentando propuestas de gobierno, yo no paro. Yo me sumaría a su proyecto, porque sé que él (Alfredo Cornejo) necesita de equipos, porque él siempre trabajó con equipos. Tengo una relación muy fluida con él y él sabe muy bien que lo que él necesite será bienvenido para sumar a Mendoza", remarcó, dejando abierta la puerta a integrar un posible equipo de gobierno de Cornejo.

"Gobernar del 2023 al 2027 será muy duro, y el que se meta tiene que saberlo"

El intendente lasherino pronosticó que el próximo periodo de gobierno, del 2023 al 2027 será muy duro, y advirtió que sea quien sea el candidato y luego el gobernador de Mendoza, debe saberlo y a la par tener en claro qué pretende hacer.

"Para eso hay que tener agallas, Alfredo (Cornejo) también las tiene", dijo incluyéndose en la frase.

Tan decidido parece estar Orozco de sostener su candidatura, que adelantó que este jueves llevará su propuesta de gobierno a la mesa política de Cambia Mendoza.

"Vamos a llevar los proyectos de trabajo que hemos armado con mi equipo para la Mendoza que queremos. Nosotros tenemos nuestra visión de lo que hay que hacer para estar mejor".

Si bien no detalló demasiado sobre qué incluyó en esas propuestas, si remarcó que el cree en la autonomía municipal y puso de ejemplo la política de vivienda que implementó en Las Heras. "Para mí es fundamental, nos preguntaban ¿pero el municipio tiene que hacer viviendas? y la verdad es que la tiene que hacer la provincia o la Nación, pero la primer puerta que golpea el vecino es la de la intendencia y hay que darle respuestas", argumentó.

Según él, luego de que entregara más de un centenar de viviendas, otros de sus pares, como el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, y otros jefes comunales del Este, vinieron a Las Heras a conocer el proyecto.

De la misma manera, remarcó que desde la comuna se involucraron con el problema que padecen los tambos mendocinos por el impacto de la sequía en las pasturas y la consecuente caída en la producción de la industria lechera.

"Nosotros nos metimos y firmamos un acuerdo con tres dueños de tambos y productores de leche de Mendoza como son Santilli, Guercio y la gente de Yogurlac, para avanzar con implementar forraje hidropónico. Ese forraje ahorra muchísima agua, y a la vez produce en mucho menos tiempo que el forraje tradicional", contó.