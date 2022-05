Bonarrico vio alterados unos días de descanso fuera de la provincia a causa de la decisión que tomó el Ejecutivo provincial.

No es un principiante en el mundo religioso ni tampoco en política: lleva 48 años como pastor y tiene gravitación en las comunidades evangélicas de Mendoza, que se han convertido en un factor importante en las elecciones.

Tadeo García Zalazar, Héctor Bonarrico y Ulpiano Suarez.jpg Bonarrico junto al presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez; durante una reunión reciente con líderes de Cambia Mendoza.

"Es mentira que la plata iba a destinarse a actividades religiosas"

A lo largo de la jornada se tejieron varias hipótesis sobre los motivos que pueden haber determinado la decisión de Suarez.

Se habló de una ola de críticas en las redes sociales y de una entrevista radial en la que Bonarrico mencionó un acuerdo político entre su partido y el oficialismo, lo que habría caído mal en Casa de Gobierno.

“Es posible que se hayan distorsionado algunas frases. Lo cierto es que se trató de un acuerdo con la fundación, no con el partido MasFe. Y el objetivo era ayudar a los más necesitados”, recalcó el pastor.

-Sus críticos afirman que el acuerdo dejaba abierta la puerta para que esos fondos se destinaran a actividades religiosas…

-Es mentira. Esos 9 millones ni siquiera iban a usarse este año, sino que se iban a repartir a lo largo de diversos desembolsos ¿A qué iglesias iba a ayudar con esa plata, si tenemos una red enorme que abarca todos los departamentos? Es una estupidez decir eso, las cuentas no darían.

Bonarrico jura que el entendimiento al que había llegado con el Gobierno implicaba supervisiones y rendiciones de cuentas. “Iba a revisar todo el Tribunal de Cuentas, donde está la oposición. Entonces nadie puede decir que acá había algo trucho o dudoso”, enfatizó.

Héctor Bonarrico.jpg Bonarrico blandiendo una espada: ¿decidirá cortar su vínculo con Cambia Mendoza? Foto: Diario UNO

-¿Cómo reaccionó ante la noticia la red de Iglesias en la que usted es referente?

-Cuando yo sepa si esto es verdad, lo iremos comunicando a los pastores. Y estoy seguro de que ellos van a afirmar que en semejante contexto es indispensable cambiar el gobierno de la provincia, porque la inmoralidad sería muy grande.

-Se irían de Cambia Mendoza, entonces.

-Si esto resulta ser cierto, sí. Yo no trabajo con ladrones ni mentirosos. De lo contrario, tendría que caminar contra la pared porque me violarían. Así no se puede: tiene que haber confianza cuando uno hace este tipo de tareas. Puedo orar por ellos, puedo perdonarlos. Pero trabajar en política, si esto es cierto, se volvería imposible.

