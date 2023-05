Flor Destéfanis irónica con quienes coquetean con De Marchi: "En el PJ tenemos todo para que se queden"

"Yo los invito a todos los compañeros y dirigentes con responsabilidades que acompañen a cualquiera de las cuatro fórmulas que tenemos dentro del peronismo. La oferta es tan diversa y tan rica, que tenemos todo para poder estar acá, dentro del Frente Elegí", disparó Destéfanis en referencia a Righi, pero también a esos otros referentes que podrían verse tentados con dar el salto al frente demarchista.

Roberto Righi y Omar De Marchi1.jpg La foto que circuló en las redes de Omar De Marchi y Roberto Righi en Lavalle.

Ante el fantasma que sobrevuela puertas adentro del peronismo, que asegura que luego de las elecciones PASO del 11 de junio hay algunos dirigentes que podrían sumarse, al menos en las sombras, a las filas del frente de Omar De Marchi; la presidenta partidaria convocó a todos los dirigentes de su partido no sólo a militar en las internas, sino también a respaldar a quien resulte electo en las elecciones generales del septiembre, cuando los mendocinos eligirán gobernador.

"Los invitamos, en las PASO y en las generales a estar todos unidos acá en el frente Elegí, las condiciones están dadas en esta relación de tercios", dijo Destéfanis con respecto a que en la próxima contienda electoral mendocina se dará entre 3 frentes.

Y recordó: "En el 2019 con Anabel de candidata se sacaron 36 puntos, hoy en día con esos números el peronismo es gobierno en Mendoza. Así es que si nos mantenemos unidos y fuertes creo que tenemos la opción de gobernar", aseguró casi como una arenga a los que aún especulan.

Flor Destéfanis firma un convenio ganadero con San Luis Feria.jpg La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, firmó un convenio con Carlos Parrela, de San Luis Feria, para hacer remates ganaderos en esa comuna. El primero ya se hizo este jueves 25 de mayo.

Ilardo y Sagasti, duros con los traidores y con los que especulan

Más allá de lo que los incomodó la foto de Roberto Righi y Omar De Marchi, en el peronismo mendocino todavía están dolidos por la partida de algunos referentes de peso que ya se enlistaron en La Unión Mendocina, como es el caso del ex intendente Jorge Omar Giménez, que ahora irá con el lujanino a intentar recuperar el sillón de intendente de San Martín.

Pero también guardan resquemores con el sector de los intendentes que decidieron no ser candidatos a nada en estas elecciones y con los que sin decirlo, especulan con el resultado que pueda obtener De Marchi en las próximas PASO y se muestran seducidos con la idea de respaldarlo en las elecciones generales.

"Hay dirigentes que han decidido no jugársela por nadie, están expectantes a ver cómo va, cómo sale la elección. Eso me hace un poco de ruido. Los peronistas, y sobre todo en momentos difíciles, tenemos que poner todo en la cancha. Quienes no tuvieron la voluntad de ser (candidatos) y tampoco deciden apoyar con fuerza algún candidato... la verdad que es llamativo”, disparó días atrás el senador y precandidato a vicegobernador, Lucas Ilardo.

Lucas Illardo-Flor Destefanis.jpg "Quienes no tuvieron la voluntad de presentarse y tampoco deciden apoyar con fuerza algún candidato... la verdad que es llamativo”, dijo el senador y precandidato a vicegobernador, Lucas Ilardo.

“Coquetear con De Marchi es inexplicable, porque coquetear con De Marchi es coquetear con Macri y eso para un peronista es medio raro de explicar. Y lo de inexplicable lo digo en el sentido literal de la palabra. Cómo se explica que una persona pueda estar con alguien que estuvo con Cornejo hasta hace dos días, que votó el aumento de la OSEP, que votó la deuda en dólares más grande de Mendoza, que votó el ítem aula, que votó en contra de que los jubilados puedan acceder a una jubilación, lo veo medio raro", reforzó Ilardo en diálogo con Radio Nihuil.

Pero también la líder del PJ mendocino, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que por estas horas es la jefa de campaña de la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo, fue muy dura con esos dirigentes que emigraron del partido: "Los que se fueron lo hicieron porque quisieron, por un atajo, por un cargo".

Sagasti también les dejó un mensaje a los que se sacan fotos con el diputado nacional del PRO. "Quienes se sacan fotos y están pensando, tienen tiempo para recuperar. Les pedimos que recapaciten porque serán bienvenidos todos. Especular es lo peor que le puede pasar al peronismo y a todos los mendocinos. No es momento de quedarnos en casa; es hora de devolverle al peronismo todo lo que nos dio", dijo en referencia a esos intendentes que llevan años siendo jefes comunales por el PJ.

