Ilardo enfrentó a los peronistas que coquetean con De Marchi: "El que traiciona lo hace a escondidas"

Roberto Righi y Omar De Marchi1.jpg Foto y debate: De Marchi se mostró con el justicialista Righi y generó comentarios a favor y en contra.

"Coquetear con De Marchi es coquetear con Macri"

“Hay dirigentes que han decidido no jugársela por nadie, están expectantes a ver cómo va, cómo sale la elección. Eso me hace un poco de ruido. Los peronistas, y sobre todo en momentos difíciles, tenemos que poner todo en la cancha. Quienes no tuvieron la voluntad de ser (candidatos) y tampoco deciden apoyar con fuerza algún candidato... la verdad que es llamativo”, continuó Ilardo.

El senador y referente de La Cámpora en Mendoza esgrimió que “coquetear con De Marchi es inexplicable, porque coquetear con De Marchi es coquetear con Macri y eso para un peronista es medio raro de explicar. Y lo de inexplicable lo digo en el sentido literal de la palabra. Cómo se explica que una persona pueda estar con alguien que estuvo con Cornejo hasta hace dos días, que votó el aumento de la OSEP, que votó la deuda en dólares más grande de Mendoza, que votó el ítem aula, que votó en contra de que los jubilados puedan acceder a una jubilación, lo veo medio raro".

Cuando fue consultado por Jorge Omar Giménez, quien es un hombre históricamente identificado en el PJ local y decidió ir de candidato a intendente de San Martín en el frente de Omar De Marchi, Ilardo dijo: “A mí permitime dudar cuán peronistas son. El que va a traicionar siempre traiciona a escondidas, nunca traiciona de manera frontal”.

“Las personas que decidieron irse lo hicieron a escondidas, hasta último minuto estuvimos hablando y siempre lo negaban. Los peronistas no nos juntamos a escondidas de nadie”; y puso de ejemplo a Miguel Ángel Pichetto con las reuniones de éste con diversas figuras cuando viene a Mendoza.

Ilardo argumentó que "se puede estar enojado con el peronismo, se puede ser antiperonista, se puede ser radical, pero la gente lo que no perdona es cuando un político miente o cuando un político hace cualquier cosa por ganar”.

Omar Parisi-Lucas Ilardo.jpg Omar Parisi y Lucas Ilardo, una de las fórmulas del Frente Elegí en el camino hacia la gobernación de Mendoza.

Sobre la interna del Frente Elegí

El Frente Elegí lleva cuatro listas en Mendoza y las gran disputa de la fórmula Parisi – Ilardo será con la que conforman Guillermo Carmona y Liliana Paponet: “No son nuestros enemigos ni nuestros adversarios”, se atajó el senador Ilardo.

“Nosotros -se explayó- tenemos en claro quiénes son nuestros adversarios políticos, que son (Alfredo) Cornejo y (Omar) De Marchi. Son los que le han hecho mucho daño a Mendoza: en los últimos 8 años votaron el ítem aula, endeudaron la Provincia, han hecho que hoy los médicos y enfermeros se vayan a trabajar a San Juan o San Luis porque no les alcanzan los sueldos, son lo que hacen que un pibe casi se muera en una escuela porque se le cae un artefacto del baño”.

Sobre la disputa interna para las PASO del 11 de junio, afirmó: “Tengo diferentes miradas con el resto de los candidatos del peronismo pero no son mis enemigos y no creo que sean los responsables de que Mendoza esté como está”.

La propuesta de Ahora Peronismo

Ilardo cerró entusiasmado: “Somos la única fórmula que tiene una propuesta concreta. Queremos hacer un shock económico para que Mendoza se ponga en marcha y ese shock económico es con la vivienda, generar una revolución de la vivienda. Que Omar Parisi sea el que más casas construya en la historia de Mendoza con distintos planes de acción".

En la misma dirección, el precandidato aseveró que para concretar esas obras será preciso "poner en marcha la plata que el Estado tiene guardada y ahorrada".

"Este gobierno ahorra con médicos que están en una situación extrema, con docentes que la están pasando muy mal, con escuelas que se caen a pedazos", concluyó.