El precandidato a gobernador enumeró todos los partidos que se fueron del frente oficialista y dijo "que hoy sólo es un sector de radicalismo y Libres del Sur".

De Marchi también habló sobre la foto con el intendente de Lavalle, Roberto Righi: “Se ha perdido la costumbre, más que de sacarse una foto, de dialogar, intercambiar opiniones con quien eventualmente participa de un partido político distinto. Parece casi un pecado, y eso que no debe ser así, sino que forma parte del problema que tenemos en Mendoza: hay una ruptura del diálogo maduro que hace que las cosas no sucedan, como que la grieta pasa a ser más importante que la solución de los problemas. Es como que estamos en la búsqueda de quien tiene la culpa del porqué las cosas no suceden en vez de de ocuparnos de que las cosas sucedan", explicó De Marchi en Primeras Voces, de Radio Nihuil.

Definiciones de Omar De Marchi

"La Unión Mendocina viene a asumir una responsabilidad sobre el futuro, de unirnos. Dos ejes: Primero, Mendoza, que es anteponer los intereses de la provincia por sobre cualquier tema nacional que nos divida, que eso viene pasando, porque estamos peleados acá por cuestiones que no son mendocinas. El segundo eje es el futuro, y lo digo en términos prácticos y no románticos, que significa decir miremos para adelante y no para atrás; por ahí venimos de lugares distintos en el pasado pero que tenemos coincidencias con lo que hay que hacer adelante", definió el lujanino.

Sobre el frente que lidera, explicó que hay sectores que llegan desde el peronismo, el radicalismo (como su precandidato a vicegobernador, Daniel Orozco), el PD, la Coalición Cívica, el partido de los Jubilados y los Libertarios.

"Estamos todos integrados en un mismo espacio porque queremos que en Mendoza pasen cosas que hace mucho que no pasan. Estamos acostumbrados a la quietud, a la falta de acción y lo vamos naturalizando. Queremos coincidir en una agenda sin mirar tanto para atrás y con esto tiene que ver el juntarme con Roberto Righi, o tener una muy buena relación con Matías Stevanato", matizó el referente de La Unión Mendocina.

"Sucedió algo parecido hace 10 días cuando estuvimos con Emir Andraos, que posiblemente sea el próximo intendente de Tunuyán y estuvimos recorriendo su departamento", añadió.

Algunas frases de De Marchi en radio Nihuil

"En Mendoza hay una ruptura del diálogo maduro"

“Ahora con que no tengas líos en la puerta de la municipalidad todos te aplauden, antes te aplaudían las obras”

“Cuando no se asumen riesgos en el gobierno, las cosas no suceden. Hoy estamos en esa especie de modo tranquilo”

"Mendoza tiene problemas reales, no lo escondamos, sino no lo vamos a resolver nunca".

“La infraestructura pública en Mendoza está destruída, las escuelas están cayéndose a pedazos, las comisarías, el sistema de salud”.

"El sector privado hace 13 años que no crece, que no genera empleo"

"No queremos que el tema nacional contamine la agenda de la provincia”

“Nosotros no vamos a ceder a Buenos Aires, a las presiones políticas"

