Omar Parisi prometió un "shock económico" y aseguró que sólo será posible con la "fuerza del peronismo"

Tuit Omar Parisi shock económico.JPG

En los últimos días, Parisi eligió desplegar su campaña en territorios que supieron ser bastiones peronistas, pero que en la actualidad son administrados por el PRO y por un ex socio del radicalismo, Daniel Orozco, ahora alineado con Omar De Marchi,

Es que tanto ese sector del PJ, como otros compañeros de distintas líneas partidarias, se ilusionan con que la división que generó el intendente lasherino al irse de Cambia Mendoza se convierta en el caldo de cultivo para que el electorado castigue ese salto en las urnas, y se vuelque una vez más por las opciones electorales del peronismo mendocino.

Parisi empezó la semana recorriendo algunos barrios de su Luján residencial, el mismo que él supo comandar como intendente del 2005 al 2011, y que hoy gobierna Sebastián Bragagnolo.

Junto con su precandidata a intendenta, la concejal Paloma Scalco, visitó el barrio Chile del distrito de Drummond, y mostró que es la muestra de la falta de vivienda, seguridad y obra pública que él pretende desplegar si llegase a la Casa de Gobierno.

Omar Parisi recorre Las Heras.JPG

En el mismo lunes por la noche, lideró también una reunión partidaria en el barrio Universitario 1 de Las Heras, al que lo acompañó la aspirante a esa intendencia, la senadora provincial, Adriana Cano y la diputada Verónica Valverde, esposa del gran armador del peronismo mendocino, el ex vicegobernador Carlos Ciurca.

La presencia de Valverde, también refleja que Parisi contará con todo el respaldo del aparato y la estructura fuerte del peronismo que desde hace años articula el mismo Ciurca, generador de esa sociedad de su espacio con el de La Cámpora.

Parisi también se reunió con Righi en Lavalle

La gran polémica política del lunes por la tarde, fue la reunión del intendente de Lavalle, Roberto Righi con el líder de La Unión Mendocina, Omar De Marchi.

El ruido político se generó porque ese intendente, que en algún momento sonó como posible integrante de la fórmula gubernamental del peronismo, finalmente no fue candidato a nada y tras las PASO en su comuna se replegó, luego de que su alfil Gerardo Vaquer perdiera las internas con su competidor, el diputado Edgardo González.

Sin embargo, el intendente lavallino negó que la reunión de este lunes fuese la muestra de un acuerdo político con De Marchi y para minimizar los efectos de esa visita, contó que el mismo día también se reunió con Omar Parisi.

"Tenemos que hablar con todos los candidatos para que sepan de boca del intendente lo que necesita el departamento, hoy me visitó De Marchi, pero también me reuní con Omar Parisi, que tiene ideas importantes para Mendoza, basadas en la ganadería y la agroindustria. Tenemos que escucharnos y eso no tiene que alarmarnos, y no tiene por qué descalificarnos el hecho de juntarnos con un dirigente u otro", relativizó Righi en diálogo con el programa El Otro Mundo, de Radio Nihuil.