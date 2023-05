Con la mira en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta prepara una nueva visita a Mendoza este viernes

El equipo del mandatario porteño y algunos de quienes le ofician de armadores ya tomaron contacto con referentes mendocinos para su arribo el viernes. Lo hicieron con una semana de antelación, porque las primeras conversaciones se dieron entre el jueves 18 y el viernes 19. Estiman que el jefe de Gobierno llegará entre media mañana y el mediodía. De esa manera, se convertiría en el precandidato que más veces ha pisado territorio local durante 2023. El detalle no es menor: engrosa sus lazos con una UCR que, desde finales de 2021, se había mostrado más cercana a Patricia Bullrich que al ex ladero de Mauricio Macri, según varias lecturas hechas en torno a eso.

Cambia Mendoza Rodríguez Larreta.jpg La última visita del presidenciable, entre Cornejo y Suarez, en Andes Talleres.

Como ejemplo de ese buen vínculo, es sabido que Alfredo Cornejo fue una de las opciones de la líder del PRO -la principal, aseguran cerca del sancarlino- para completar su fórmula hacia la presidencia. De la misma manera, desde hace meses se comenta que el propio Suarez es otro de los apuntados centrales para Bullrich, en un pool en el que también ubican al senador Luis Naidenoff, y al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. En el medio, en calle Alem creen que la decisión se tomará después de la Convención Radical, que tendrá lugar el 12 de junio. O sea, un día después de las elecciones en la provincia.

Pero el asunto de las fórmulas cruzadas (y completadas con un radical del interior) no se termina ahí, porque el propio Rodríguez Larreta también ha respondido sobre una posible alianza con Suarez, al que se lo ubica como un buen cuadro para ese sector, inclusive. "Sería un orgullo que haya un vicepresidente mendocino. No es para alimentar especulaciones; todavía falta para definir candidaturas, pero no tengas dudas que somos todos parte de un mismo equipo y vamos a trabajar juntos", respondió el mes pasado, cuando un periodista le consultó sobre esa posibilidad.

Patricia Bullrich Rodolfo Suarez Alfredo Cornejo.jpg Cornejo, Bullrich y Larreta. Todavía siguen las chances de que el gobernador pase a integrar la fórmula junto a la ex presidenta del PRO.

El bullrichismo dolido y en qué quedó el vínculo con De Marchi

“¿No tiene referentes en Mendoza y quiere ser presidente?”, lanzaron a UNO desde el bullrichismo local, que a pesar de las buenas migas que del precandidato con el oficialismo, todavía no digieren del todo la cercanía que la UCR tomó con él. Algunos parecen acostumbrados a aquella dinámica de meses anteriores, cuando todo el equipo de Cornejo se había mostrado abroquelado en torno a la ex ministra de Seguridad de Macri y el “larretismo provincial” parecía propiedad de Omar De Marchi.

Esto último cambió tras el salto del diputado nacional hacia su propia coalición política, pero incluso en esos pasillos, los de La Unión Mendocina, desde hace días agitan la idea de que Larreta ha vuelto a acercarse a ellos. No pudieron demostrarlo, pero aseguraron a este diario que "los diálogos entre Horacio y Omar se han reencauzado y vuelto más frecuentes". Lo afirman luego de algunos desaires importantes del porteño hacia el lujanino. Por ejemplo, el mes pasado dijo que apoyaba las aspiraciones de Cornejo porque el PRO no tenía candidatos a gobernador en la provincia. A buen entendedor, pocas palabras, asimilaron en el PRO demarchista.

Horacio Rodríguez Larreta Daniel Orozco Martín Bustos Alfredo Cornejo.jpg Una semana después de esta imagen, Daniel Orozco tomó la decisión de irse de Cambia Mendoza. Con él se fue su precandidato, Martín Bustos.

Pero la precandidata no dejará a sus aliados locales sin su presencia: está terminando de gestarse su nuevo arribo, que tendría lugar entre el 5 y el 6 de junio. Es decir, entre el lunes y el martes inmediatamente anteriores a las PASO domésticas. Llegaría al atardecer y se iría después del mediodía de la jornada siguiente, aunque tampoco tiene completamente definida cuál será su agenda en la provincia. De la misma manera en que se cree que el líder porteño recién confirmará cuáles serán sus actividades antes del miércoles.

Por último, en torno a esas idas y vueltas de la política, sin dudas Larreta encontrará el panorama un poco cambiado en Mendoza. Por ejemplo, la última vez que se subió a un escenario de Cambia, terminó sacándose fotos con Daniel Orozco y con el precandidato de éste a la intendencia de Las Heras, Martín Bustos. Ahora, apenas un mes después de aquellas imágenes -en las que algunos leyeron que le "levantaban el brazo" al delfín del médico y al final no fue así para nada-, no sólo Orozco y Bustos dejaron el oficialismo con un sonoro portazo, sino que, encima, el jefe lasherino se cruzó de frente y ahora es el candidato a vicegobernador de Omar De Marchi. Todo en 31 días.

