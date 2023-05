Suarez admitió la posibilidad de una candidatura a vicepresidente junto a Bullrich o Larreta

horacio rodriguez larreta rodolfo suarez.jpg El jefe de gobierno porteño y precantidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, junto al gobernador Rodolfo Suarez (UCR).

Suarez echó mano a cierta ambigüedad: "No lo digo porque sea políticamente correcto, pero en este momento estamos pensando en defender nuestro proyecto en Mendoza, donde el resto de las fuerzas están siendo funcionales al populismo", acusó.

Pero precisó: "Después de las elecciones PASO en Mendoza, nos quedarán 10 días para la presentación de listas nacionales y ahí evaluaremos la posición que tomaremos como equipo. Sabemos que Mendoza es un modelo para el país, que nos van a estar mirando y que tenemos que ratificar un triunfo importante para mostrar cómo es este modelo del que nosotros hablamos".

De alguna forma, podría interpretarse que la postulación de Suarez estará entonces en función de la performance que muestre el oficalismo en los comicios del 11 de junio. Una victoria contundente catapultará a las figuras de Cambia Mendoza más allá del Arco Desaguadero. Y un resultado mediocre tendrá el efecto contrario.

Palos a Orozco y a la ley de tolerancia cero

Suarez entregó 21 viviendas en zona Este: en Rivadavia se erradicó un asentamiento beneficiando a 12 familias, mientras que en San Martín otras 20 familias recibieron su casa con características de sustentabilidad, entre las que se encontraba una adaptada para personas con discapacidad motriz.

En ese contexto, el gobernador aseguró que durante su gestión se han construido 3.400 viviendas y hay 2.400 en ejecución.

viviendas zona este 2023 rodolfo suarez.jpg Algunas de las viviendas que se entregaron este jueves en zona Este.

Consultado por el periodista Pablo Gamba sobre la ley de tolerancia cero, que fue promulgada el miércoles por el gobierno nacional, el radical negó que Mendoza vaya a acoplarse a la medida: "La Constitución establece que el tránsito es una atribución de la provincia. Y las estadísticas nos dan la razón en la postura de mantener el criterio de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En las capitales internacionales del vino no existe tolerancia cero. Pero este criterio del 0,5, que en los hombres son dos copas de vino y en las mujeres una -siempre dependiendo del tamaño y la contextura de la persona- nos parece razonable".

En otro tramo del diálogo, Suarez se refirió a la ruptura de Cambia Mendoza con el intendente de Las Heras y ahora precandidato a la gobernación por La Unión Mendocina, Daniel Orozco, quien criticó a la administración Suarez por "falta de contención" hacia su comuna.

"No es así. Las obras de agua, plazas, vivienda e infraestructura municipal que hizo la Provincia en Las Heras implicaron millones de pesos. A lo mejor la contención a la que se refiere el intendente no tiene que ver con la gestión, algo que me es totalmente ajeno. Eso ya es un problema de personalidad de él", lanzó.

Rodolfo Suarez Raúl Rufeil.jpg El gobernador Rodolfo Suarez junto al vicegobernador Mario Abed y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

