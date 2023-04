Rodolfo Suarez se fortalece como posible vice de Patricia Bullrich, en medio de la ruptura de Omar De Marchi

Este fin de semana comenzó a sonar más fuerte una versión que lo sitúa acompañando en una fórmula cruzada a Patricia Bullrich, líder del PRO. Desde su entorno no solo no lo descartan, sino que la potencian y hasta aportan que Horacio Rodríguez Larreta, hoy enojado con De Marchi, también lo tiene en la mira como su posible vice.

Suarez, Rodriguez Larreta, Cornejo y Juri.jpg Rodolfo Suarez, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Mariana Juri en la última Vendimia.

Por cómo quedó repartido el juego en las elecciones pasadas, Suarez sería el reemplazante natural de Alfredo Cornejo en el Senado si este fuera electo gobernador en Mendoza una vez más. Y es este el futuro que más lo seduce. Sin embargo, entienden en la Casa de Gobierno que si es el elegido para una fórmula presidencial, no tendría muchas chances de decir que no.

Suarez, el "radical del interior" que pica para ser el vice de Bullrich

El gobernador de Mendoza, junto con Alfredo Cornejo, formaparte de lo que en Buenos Aires llaman el Grupo Malbec. También participan algunos de los radicales que se tomaron la polémica foto con Patricia Bullrich durante el almuerzo de Bodegas de Argentina en plena Vendimia.

Dicen que fue en ese encuentro que la fórmula cruzada entre la líder del PRO y alguno de los que estaban allí sentados tomó más fuerza, y que hoy por hoy, ya se sabe que el precandidato a vice saldrá de ellos.

Patricia Bullrich Vendimia.jpg Patricia Bullrich y Rodolfo Suarez uno al lado del otro. Esa foto podría repetirse si se confirma una fórmula cruzada entre ambos.

Rodrigo de Loredo, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes y Rodolfo Suarez, de Mendoza, son los tres que sonaron desde Buenos Aires, puntualmente en una nota publicada por Infobae el domingo.

El primero quedó descartado. Jugará en Córdoba, dicen desde el radicalismo mendocino desde donde hasta se animan a confirmar que será candidato a intendente de la capital cordobesa (y no compañero de fórmula de Luis Juez para disputar la gobernación).

Valdés hoy es gobernador en Corrientes y aún le quedan dos años más de gestión por lo que también lo ven lejos en Mendoza. Se nombró también en algún momento a Carolina Losada pero no solo no sería la elegida, sino que ella no tendría en la mira ese cargo.

Así planteado el escenario, es Rodolfo Suarez el que tiene todas las fichas para ser el vice de Bullrich en la PASO contra Rodríguez Larreta, quien también lo tiene en el radar aunque apuntaría más al formoseño Luis Naidenoff.

Fórmulas cruzadas

Para que aquellos escenarios se den, con el radical Gerardo Morales también lanzado a la presidencia y, por qué no, Facundo Manes, primero se debería acordar que efectivamente habrá fórmulas cruzadas.

El propio Morales, hoy presidente de la UCR, ya dijo que podría llevar como vice a "algún peronista que integra el frente"; mientras que Bullrich dio por hecho que el suyo será un "radical del interior".

En las últimas horas, incluso, en este ida y vuelta de nombres, también se dice que Morales podría bajarse para ser el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta.

Si así fuera, quedarían del lado de Bullrich los mendocinos Cornejo y Suarez, y del lado del Jefe porteño el presidente de la UCR, que en Mendoza tiene como representante a Julio Cobos.

¿Y Omar De Marchi?

Habrá que esperar a que se calmen las cosas para saber cómo queda parado Omar De Marchi en el escenario nacional. Su espacio afirma que Rodríguez Larreta no le dio la espalda, sino libertad de acción, aunque siempre abogó por la unidad.

En cambio, desde el PRO más cercano a Cornejo aseguraron durante todo el martes que hoy Larreta está a favor de la intervención del partido en Mendoza y que se forzará que el sello quede dentro de Cambia Mendoza.

omar de marchi rodriguez larreta.jpg De Marchi y Rodríguez Larreta. ¿Qué pasará entre ellos?

De todas maneras, Larreta dijo públicamente este mismo martes: "No hay ningún riesgo como país de que en Juntos por el Cambio a nivel nacional tengamos problemas". Y es lo mismo que en Mendoza repite De Marchi, quien hasta ahora sigue firme promoviendo la precandidatura del jefe porteño.