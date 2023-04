Omar De Marchi rompió con Cambia Mendoza y será precandidato a gobernador por otro espacio

Tuit De Marchi.JPG

La revelación del ex intendente de Luján fue por redes sociales pasadas las 15.30 y de inmediato se produjo un fuerte impacto en el ámbito político mendocino y también nacional.

De Marchi con Pradines.jpg En estos días Omar De Marchi ha estado de campaña en la provincia. El fin de semana acompañó al precandidato a intendente de Guaymallén por el PRO, Gabriel Pradines.

La decisión de De Marchi y el terremoto en Cambia Mendoza

De Marchi tenía en vilo a todo el mundo: a oficialismo y a oposición y, además, a posibles o eventuales aliados en una tercera fuerza.

Se habla de "terremoto" en el frente Cambia Mendoza y no parece descabellado el concepto. Si bien el legislador nacional se mantenía en conflicto con el radicalismo desde hace meses, particularmente con Alfredo Cornejo, se había especulado que por influencia de la dirigencia nacional del PRO, finalmente De Marchi se iba a presentar a las PASO por dentro de CM. Pero esto no ocurrió.

Otra versión indicaba que el principal estratega mendocino del PRO iba a declinar de su pretensión de gobernar la provincia para no romper la alianza. Esta tampoco pasó.

Inmediatamente después del fuerte anuncio comenzó una reunión encabezada por el propio De Marchi, con la presencia del presidente del PRO en Mendoza, el también diputado nacional Álvaro Martínez y otros integrantes del equipo en la que se analizan los pasos a seguir.

Los alcances del terremoto llegaron también al propio partido amarillo en Mendoza aunque los temblores venían desde hace tiempo, cuando una parte del espacio no se alineó con el demarchismo y prefirió continuar en la coalición, incluso exigiendo que los díscolos abandonaran su posición separatista.

De Marchi versus Cornejo

Pese a algunos tibios intentos de acercamiento los desacuerdos entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo fueron creciendo en intensidad y de alguna manera preanunciaron la ruptura que acaba de producirse.

En los últimos días los dos habían admitido que podían llegar a tener un diálogo pese a la evidencia que demostraban hechos como cuando en el Día de Campo de General Alvear, previa de la Fiesta de la Ganadería, compartieron la actividad pero ni se vieron. Lo mismo ocurrió en el Desayuno Real durante los festejos vendimiales cuando llegaron a compartir la mesa y no cruzaron palabra.

desayuno-realjpg.webp Juntos pero no tanto. En el Desayuno Real, Cornejo y De Marchi estuvieron en la misma mesa pero sin cruzar palabra.

Quizás uno de los puntos más fuertes del enfrentamiento fue cuando el mes pasado, en Séptimo Día, De Marchi comparó a Cornejo con Néstor Kirchner: "Cornejo es lo más parecido que he visto a Néstor Kirchner. Similar en la forma de construir poder, sobre todo a través de la pelea con otros referentes políticos y sociales. Nunca vi algo tan similar en la creación de conflictos. A ellos el conflicto les ha dado rédito, les ha servido políticamente estar combatiendo todo el tiempo. Por eso lo hacen, por eso articulan la política así"

También dijo que el senador nacional rompió el sistema de partidos políticos de Mendoza, "entrometiéndose" en cada uno de ellos, haciendo referencia a que había metido gente en el interior de esos espacios para resquebrajarlos. "Al PD lo partió en tres, a nosotros en el PRO es claro lo que nos están haciendo. Y Libres del Sur, ni hablar: Libres del Sur es una franquicia del señor Cornejo".

Sobre la comparación con Néstor Kirchner, Cornejo respondió: "No voy a contestar eso en términos personales".

Y sobre la decisión de De Marchi de mantenerse o no en Cambia Mendoza, dijo entonces: "Ha dado muchas vueltas con este tema, ha generado una confusión enorme y ahora sale con esto cuando hace casi 8 años está en el frente".

"Yo doy por cerrado ya al capítulo. No obstante no es el ánimo de estar defendiéndome de esto. Lo lamento", agregó.

El segundo peso pesado que se va de Cambia Mendoza

Jorge Difonso.jpg El sancarlino Jorge Difonso, otro peleado con el radicalismo.

Antes de Omar De Marchi, el primero que rompió con Cambia Mendoza fue Jorge Difonso, diputado provincial de Unión Popular y también lanzado a la gobernación de Mendoza.

El ex intendente de San Carlos dijo en reiteradas ocasiones que con mucho gusto formaría un frente electoral con el lujanino si éste se decidía -como lo hizo- a salir de la coalición. Y no se descarta que en ese nuevo frente, una especie de tercera fuerza mendocina participen algunos peronistas tradicionales que no comulgan con el kirchnerismo y La Cámpora. Por caso se menciona como un posible aliado al intendente de Lavalle, Roberto Righi.

Difonso también ha criticado con dureza al radicalismo y ha concentrado sus cuestionamientos no sólo en Cornejo, sino también en el gobernador Rodolfo Suarez.

