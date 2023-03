Alfredo Cornejo reaccionó ante la acusación de Omar De Marchi, quien lo comparó con Néstor Kirchner

Tras estas y otras tantas duras declaraciones, el senador nacional Alfredo Cornejo reconoció particularmente sobre la comparación con Kirchner, no tener "ánimo de estar defendiéndome de esto" y lo lamentó.

Pichetto, en tanto, entendió que "en la política hay reglas donde se pueden debatir ideas y contenidos pero es poco conveniente entrar en calificaciones o comparaciones que no tienen nada que ver".

omar de marchi 4.jpg Omar De Marchi calentó más la interna de Cambia Mendoza en su paso por Séptimo Día.

El hartazgo visible de Alfredo Cornejo ante el "caso De Marchi"

El diputado nacional que pasó por el Canal 7 de Mendoza acusó a Alfredo Cornejo de ser un líder negativo.

"Hay una conducción clara de un señor que se llama Alfredo Cornejo que tiene una onmipresencia no productiva y en la que hay mucha actuación. Y Mendoza está paralizada", opinó De Marchi, mientras aún no define si será precandidato a gobernador por dentro o por fuera del frente Cambia Mendoza.

"Quien tiene el verdadero comando (en Mendoza) es Cornejo", señaló dejando de lado al gobernador Rodolfo Suarez. "Participa de las reuniones de Gabinete, se autonominó como precandidato a gobernador", enumeró.

E irónicamente o no, advirtió "rescatar la humildad del gobernador Suarez que se ubica en ese nuevo rol en el que lo ha colocado Cornejo". "En los hechos, casi que dejó de ser gobernador. Pasó a un quinto plano", dijo en un duro análisis del poder político actual en la Provincia.

El radicalismo todo saltó a responder estas declaraciones y acusó a De Marchi de no tener "límites a la hora de dañar", como hizo la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, sin nombrarlo.

En particular sobre la comparación del líder del PRO entre Alfredo Cornejo y Néstor Kirchner, el propio Cornejo aseguró: "No voy a contestar eso en términos personales".

En tanto que también sobre la decisión de De Marchi de mantenerse o no en Cambia Mendoza, dijo: "Ha dado muchas vueltas con este tema, ha generado una confusión enorme y ahora sale con esto cuando hace casi 8 años está en el frente".

"Yo doy por cerrado ya al capítulo. No obstante no es el ánimo de estar defendiéndome de esto. Lo lamento", agregó.

Quien recogió el guante fue Miguel Ángel Pichetto, el líder de Encuentro Republicano Federal que forma parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

En nombre de esta mesa, expresó que "la decisión de manera casi unánime o altamente mayoritaria es respaldar plenamente las figuras de Alfredo Cornejo y del gobernador Rodolfo Suarez".

"La provincia de Mendoza tiene un sistema ejemplar que permite resolver los temas de liderazgo en el marco de la elección Primaria y la Boleta Única para cualquiera que quiera participar si se siente parte de la coalición Juntos por el Cambio, que es la única opción que tiene la Argentina para salir de la crisis", advirtió ante la prensa.

Mientras que en particular sobre los dichos de De Marchi acotó: "Y entendemos que en la política hay reglas donde se pueden debatir ideas y contenidos pero lo que me parece poco conveniente, y lo digo desde afuera y no me quiero meter, es entrar en calificaciones o comparaciones que no tienen nada que ver".

El precandidato de Juntos por el Cambio a gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien también participó de la conferencia de prensa, agregó sobre la cruda interna mendocina: "En Chubut venimos de una interna y si hay algo que no hay que perder es la tolerancia y el respeto. Tenemos que mantener las formas y la unidad en cada distrito del país porque el enemigo no está dentro sino que es la corrupción y el narcotráfico. Hay que poner el ojo ahí y bajar un poco la espuma".

Cornejo, Pichetto y Torres, contra el INAI por el tema mapuches

Los senadores nacionales Alfredo Cornejo e Ignacio Torres, junto al auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dieron detalles sobre los alcances de la demanda penal presentada contra el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, por el reconocimiento de la ocupación de tierras en el Sur de Mendoza a comunidades mapuches.

A modo de ejemplo, Alfredo Cornejo mencionó que “en Río Negro están reclamando más del 50% de su territorio, en Neuquén más de un tercio y en Chubut están surgiendo temas nuevos”.

El senador detalló que “este es un tema de alcance nacional. Los porteños y la elite política y empresaria sindical de Buenos Aires deben empezar a tomar en serio este problema, tanto como el del narcotráfico en Rosario o como lo es la inflación en todo el país. Este problema corroe las bases mismas del Estado Nación y de la soberanía. A su vez influye sobre nuestro desarrollo económico, que por esas casualidades buena parte de los territorios que se reclaman contienen muchas riquezas, en materia minera y de gas, y cuentan con una enorme potencialidad de negocios”.

“Soy el primer sorprendido de lo que ha pasado en Mendoza. Nunca pensé que se podría llegar a este nivel”, dijo Cornejo al referirse al reconocimiento de la ocupación de 30 mil hectáreas “a algunas ONG’s en situación sumamente irregular en algo que no se ajusta a la legislación ni a la Constitución Nacional”.

Pichetto, por su parte, aseguró que “los kirchneristas, siempre que pueden hablan de Malvinas y la soberanía, pero hacia adentro del territorio argentino hacen una política de entrega”.

alfredo cornejo miguel angel pichetto.jpg El senador nacional Alfredo Cornejo, junto a su colega Ignacio Torres, de Chubut, y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto

El también precandidato a presidente admitió que si bien podría haber pueblos aborígenes argentinos involucrados, insistió en que los mapuches “vinieron de la Patagonia chilena” y que fueron “un pueblo invasor. Estamos ante un verdadero disparate”.

Pichetto explicó que “hay muchas personas del conurbano que ya se autoperciben mapuches. Hay más de 1.000 ahora que están reclamando tierras a lo largo y a lo ancho del país. En el Sur se le suman hechos de violencia. Son grupos peligrosos que utilizan el sabotaje, la agresión a privados, quema de propiedades, entre otras”.

Cornejo manifestó además estar convencido de que no todos los integrantes del Gobierno Nacional están de acuerdo con esta decisión del INAI pero que “lo toleran para mantener la unidad del Frente de Todos haciéndose los distraídos".

"Se mantienen unidos solo para conservar el poder y no para resolver los problemas de todos los argentinos", opinó.