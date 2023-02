Pablo Lacoste, historiador: "Ni un solo documento revela que hubo mapuches en Mendoza"

Para el historiador, que está radicado en Chile hace varios años, el hecho de que más de una decena de comunidades mapuches, 15 en total, figuren en registros nacionales del INAI como ancestrales en Mendoza se debe al accionar de "políticos oportunistas que utilizan esto para construir hegemonía de poder".

Mapuches en Mendoza hoy.

Mapuches, no; Huarpes y Pehuenches, sí

En Mendoza sí habitaron comunidades indígenas Huarpes y Pehuenches, explicó Lacoste; en el norte y el sur provincial "dejaron huella".

De los primeros se ha valorado históricamente el aporte a la prosperidad mediante la construcción de canales de riego, lo que permitió abrir desarrollo a futuro en pleno desierto.

"Los pehuenches dejaron un legado importante, como la colaboración con el Ejército de San Martín para la liberación de Chile en zonas como Curicó" "Los pehuenches dejaron un legado importante, como la colaboración con el Ejército de San Martín para la liberación de Chile en zonas como Curicó"

Pidió el académico que desde el INAI le acerque los documentos que justifican, de manera oficial, la teoría de que los mapuches habitan Mendoza desde la antigüedad, y lamentó que la política no se apoye en el conocimiento científico para tomar decisiones importantes, como sí ocurre en países desarrollados.

"He escrito libros sobre Mendoza y he analizado y estudiado miles de documentos pero jamás encontré ni una sola evidencia de vida mapuche" "He escrito libros sobre Mendoza y he analizado y estudiado miles de documentos pero jamás encontré ni una sola evidencia de vida mapuche"

Para Lacoste, el reconocimiento, sin apoyo científico, de la existencia de mapuches en la provincia, implica "una realidad que niega la realidad, lo que conlleva motivaciones políticas muy peligrosas"

"Se está construyendo una épica y esas comunidades lo viven como una guerra de independencia: el que tiene una posesión lo vive como una guerra y van al frente porque sienten que hacen algo heroico por su comunidad" "Se está construyendo una épica y esas comunidades lo viven como una guerra de independencia: el que tiene una posesión lo vive como una guerra y van al frente porque sienten que hacen algo heroico por su comunidad"

