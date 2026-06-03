El gobierno nacional abrió un registro para que talleres particulares hagan la Revisión Técnica Vehicular

manuel adorni El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Imagen ilustrativa. Foto: Noiticias Argentinas

Adorni anunció la apertura del registro para talleres mecánicos

El anuncio de Adorni implica un paso operativo dentro de una reforma que el gobierno nacional venía impulsando desde 2025. La idea central es ampliar la cantidad de lugares donde los conductores puedan realizar la verificación técnica y evitar que el trámite quede concentrado en un grupo limitado de plantas.

Según la reglamentación nacional, los talleres deberán contar con instrumental específico para verificar condiciones básicas de seguridad del vehículo. Entre otros elementos, se exige alineador óptico de faros, detector de holguras, calibre para neumáticos, medidores de gases y humo, elevador o fosa de inspección.

El cambio no elimina la RTO. Al contrario: mantiene la obligatoriedad del trámite, pero busca modificar el esquema de prestación. La revisión sigue pensada como una inspección mecánica y técnica para determinar si autos, motos y otros vehículos están en condiciones mínimas de circular sin poner en riesgo al conductor, los pasajeros ni a terceros.

Mendoza defiende su sistema de RTO

En Mendoza, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, ya había defendido públicamente el esquema provincial cuando el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, explicó los cambios que se planificaban para la Ley de Tránsito.

“Así es en Mendoza. Bienvenidos los cambios. La RTO en Mendoza la presta cualquier taller que acredite tener el instrumental adecuado. Fue un registro abierto siempre. Rompimos con la lógica de sistema cerrado que se había licitado en 2014 y que tiene el resto del país”, sostuvo Mema en su momento.

natalio mema2 Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Desde esa mirada, la provincia busca marcar que no llega tarde a la discusión nacional, sino que ya había avanzado en un sistema más abierto para la prestación del servicio. La diferencia con otras jurisdicciones es que en Mendoza los conductores no están atados a realizar la revisión en un lugar determinado por su domicilio, sino que pueden elegir entre los talleres habilitados dentro de la provincia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, también se había sumado a esa defensa política del modelo mendocino y destacó que la provincia ya había implementado cambios similares en materia de RTO.

La discusión, sin embargo, no se agota en la cantidad de talleres. En Mendoza, la RTO ha sido históricamente resistida por una parte de los conductores, que cuestionan que se exija tener el vehículo en condiciones mientras muchas calles y rutas presentan deterioro. Es el viejo fastidio del automovilista: el Estado mira el auto con lupa, pero a veces parece mirar el asfalto de reojo.