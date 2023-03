Otro round en la pelea entre De Marchi y el Gobierno, ahora por la creación de una empresa pública

Hace tiempo que el ex intendente de Luján viene amagando con romper la alianza del PRO con Cambia Mendoza mientras desde la Unión Cívica Radical le exigen que defina si en las próximas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) competirá para ser candidato a gobernador por dentro o por fuera de la alianza gobernante.

►TE PUEDE INTERESAR: Un menor de seis años murió tras caer a un pozo de agua en Guaymallén

Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi no quiere que lo apuren para decidir si rompe o no con Cambia Mendoza.

El legislador, que es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, no quiere apurar su decisión, repite que no lo hará antes del plazo (12 de abril) y califica de obsesivos a los radicales que le ponen plazos.

Desde el partido centenario, mientras tanto, le meten presión y hasta le pidieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta que intercediera. Y si bien el dirigente porteño les habría dicho a Suarez, Alfredo Bermejo y Mariana Juri que tratará de convencer al díscolo De Marchi de que juegue dentro de la coalición lo cierto es que el conflicto se sigue alimentando.

►TE PUEDE INTERESAR: El gobernador Suarez anunció la creación de una empresa estatal para atraer inversiones mineras

Suarez, Rodriguez Larreta, Cornejo y Juri.jpg Rodolfo Suarez, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Mariana Juri se reunieron en Mendoza la semana pasada.

Qué dijo Omar De Marchi sobre Mendoza Impulsa

En sus redes sociales y en entrevistas con los medios, De Marchi se preguntó: ¿Impulsa Mendoza?", en relación al nombre que Rodolfo Suarez para la empresa pública que será creada sin que el Estado tenga que hacer erogación alguna, según dijo.

Indicó el diputado nacional del PRO: "La semana pasada nos enteramos por la prensa de la creación de una nueva empresa pública, que denominaron Impulsa Mendoza SA. Más allá de que el Gobierno de Mendoza se arroga facultades de dudosa legitimidad en su creación, lo grave es que lo hace en silencio".

También expresó el lujanino: "No hay herramienta más potente para desarrollar cualquier sector de la economía que tener un marco legal seguro y previsible. Es el sector privado, a través de inversión de riesgo, quien crea riqueza, empleo y desarrollo, sostenido en leyes, no en decisiones de un funcionario".

Y remató: "El camino nunca es crear más burocracia, ni escritorios raros para intermediar con los privados. No se alcanza a comprender cuál es el objetivo real de la creación de Impulsa Mendoza SA. Por definición no creo en estas aventuras, pero al menos expliquen por qué lo hacen".

Respecto de cuál será su decisión sobre continuar o no en el frente Cambia Mendoza, De Marchi fue interrogado en Radio Nihuil por Andrés Gabrielli y Pablo Gerardi y su respuesta fue: "Lamento que esta situación sea el tema más importante del Gobierno en los últimos dos meses. La ley ha fijado un cronograma electoral. ¿Por qué insisten en poner el ultimátum?. Que el 15 de febrero, que el 22, que el 28, que el próximo jueves... No es así. Hay temas importantes como seguridad y educación de los que no hablan".

Qué contestó Natacha Eisenchlas sobre Omar De Marchi

Natacha Eisenchlas.jpg Natacha Eisenchlas, presidenta previsional del Senado.

Natacha Einsechlas, presidenta previsional del Senado también fue dura y picante. Sin nombrar a De Marchi, claramente se refirió a él al afirmar: " Siempre igual: frente a una idea creativa, frente a un nuevo camino aparecen los no porque no. Sembrando dudas y sospechas donde no hay nada más que el objetivo de que Mendoza amplíe su matriz productiva y genere empleo y crecimiento: esto es Impulsa Mendoza".

Tambiénn manifestó la legisladora radical que "una incubadora de proyectos que recibirá activos ya existentes, que no será un gasto para el Estado ni contratará empleados nuevos. Un Estado que potenciará a la inversión privada en una sinergia sana y productiva,trasladando el éxito del modelo de gestión de PRC (Potasio Río Colorado) a otras áreas".

Por último preguntó: "¿Dónde está lo peligroso, la segunda intención?. No en Impulsa Mendoza sí en aquellas mentes acostumbradas a la mirada corta, a anteponer los intereses partidarios al bienestar general, a pensar que todos somos iguales y que la gestión no es gestión sino un botín político".

►TE PUEDE INTERESAR: Flor Destéfanis le pidió al gobernador que "tenga un poco de fe y nos pongamos la misma camiseta"