Omar De Marchi, la pieza que le falta al rompecabezas que se armará entre atunes y rosca de Pascua

Desde el demarchismo y los que buscan una alianza con él afirman que ese informe es mentiroso. Tanto que es por eso que se hizo público en la previa de esta semana clave de definiciones. Tanto que desde el cornejismo salieron a pegarles a De Marchi y a Difonso a la vez. "¿Por qué lo harían si no tienen miedo?", se preguntan en voz alta pero en off. "Cornejo está como loco", suman también.

Intencion de voto MZA.jpg La encuesta de Reale Dalla Torre Consultores que da muy arriba a Alfredo Cornejo y mide a Omar De Marchi por fuera de Cambia Mendoza.

"La semana que viene habrá algún tipo de panorama". Con esas palabras alguien del riñón de De Marchi se refirió a esta que comenzó y que terminará con el feriado largo de Semana Santa, días en los que habrá más rosca de Pascua que nunca.

Lo negó tres veces

Desde el propio peronismo surgió que Omar De Marchi se había reunido esta semana con Roberto Righi, uno de los intendentes que lo ha ponderado y que no descartó públicamente sumarlo en un frente amplio.

Tanto De Marchi como Álvaro Martínez, el otro armador del espacio, negaron que ese encuentro haya existido y lo hicieron con contundencia. El que también lo negó fue Jorge Difonso, líder de Unión Popular que anda en busca de ese ansiado frente mendocino que ha tomado un fuerte envión en los últimos días.

Lo negaron como Pedro a Jesús, lo que no significa que sea verdad. Diario UNO pudo saber que con al menos uno de esos tres actores, sí medió una charla en estos días con Righi, uno de los intendentes peronistas que no cumple con los parámetros de "kirchnerista" que lo alejarían de una posible alianza para enfrentar a Cornejo.

Desde adentro del PJ, en cambio y a pesar de -muchos- enojos, aún confían en que habrá fórmula peronista: Emir Félix, Roberto Righi, Alejandro Bermejo y Martín Hinojosa son los cuatro nombres que ven en carrera.

roberto righi4.jpg Roberto Righi acordó en la interna lavallina con el kirchnerismo pero mantiene conversaciones que lo ponen cerca de un frente amplio que podría incluir a Omar De Marchi y a Jorge Difonso.

Félix pone por delante su salud aunque no le gusta para nada que lo bajen de la candidatura. Righi lo presiona como favorito y hay quienes hablan de que la fórmula irá por ahí: Félix- Righi. Tanto que lo habrían conversado firmemente en un encuentro -que nadie reconoce públicamente- con Carlos Ciurca.

Frente mendocino para las elecciones locales

Son tres las alternativas que aún están en estudio por Omar De Marchi: competir por dentro de Cambia Mendoza, hacerlo por fuera o bajarse. Según dijeron desde su sector, esta última opción ya casi que se podría descartar.

Con ese escenario en pie, De Marchi sigue recorriendo la provincia planteando la necesidad de una transformación. Es real que el plazo para la presentación oficial de frentes culmina el miércoles 12 de abril pero también sabe De Marchi que antes de ello hay que discutir cargos legislativos, conformar mesas de equipo de trabajo y limar algunas asperezas.

"Tenés que salir del calabozo", le dicen los que lo conocen hace mucho y esperan que rompa con Cambia Mendoza.

Entre esos que esperan definiciones está el Partido Demócrata, uno que en otros tiempo supo cobijar tanto a De Marchi como a Difonso. Saben en el PD que son esos dos nombres los que miden para liderar el frente pero el hecho de que en algún momento hayan pegado el portazo aún hace mucho ruido puertas adentro.

Jorge Difonso Alejandro Morillas y Ariel Martini.jpg Jorge Difonso con Alejandro Morillas (precandidato a intendente de San Carlos) y Ariel Martini.

Con los libertarios, el Partido de los Jubilados y Encuentro por Mendoza de Carlos Iannizzotto también se mantienen conversaciones. Lo hacen Martínez por su lado y Difonso por el suyo.

Lo que los seduce a todos (incluso a parte del PJ), y de ahí la importancia de esta semana a la espera de una confirmación, es el armado de un frente local, algo así como el Movimiento Popular Neuquino que viene ganando elecciones desde 1962 y que mantiene una relación política madura con los gobiernos nacionales de turno.

Un armado así -ayudado por la decisión del propio radicalismo de no aunar las elecciones con las nacionales- les permitiría a todos sus integrantes fortalecerse en Mendoza y apoyar a quien cada uno quiera para la presidencia: sea a Horacio Rodríguez Larreta; Javier Milei; o al peronista que se presente, sea Sergio Massa, Daniel Scioli u otro.

"No se puede depender de si en la Nación gana alguien del mismo color político y llevarse a las patadas si gana alguien del otro partido", dicen algunos de los que potencian esta alianza enfrentándose a la posición que en los últimos años han tomado Cornejo y Suarez.

¿Qué hacemos con la minería?

Si hay un punto del que se tomó el cornejismo, con Martín Kerchner a la cabeza por ejemplo, para pegarle a este posible frente del que formarían parte De Marchi y Difonso, ese fue la minería.

kerchner mineria difonso.jpg Los tuits de Martín Kerchner, con los que tildó de incoherente a Jorge Difonso.

Es que el diputado nacional pregona que Mendoza necesita ampliar su capacidad productiva y de exportación y una de las ventanas por abrir justamente es la de la minería; mientras que el ex intendente de San Carlos se ha mostrado siempre en la vereda contraria.

Jorge Difonso no lo ve así. Dijo a Diario UNO ante la consulta puntual que él apunta a "un espacio político donde se pueda disentir en el marco de la convivencia".

Esto para él es distinto a lo que vivió dentro de Cambia Mendoza, "un espacio que no permite el disenso y se maneja de manera arbitraria". "Para ellos el que obedece sirve y el que objeta o cuestiona es el enemigo", agregó aprovechando para marcar sus diferencias con la conducción Cornejo- Suarez.

Lo que refiere Difonso y coinciden en el PRO de De Marchi es que el cuestionamiento no pasa por minería sí o minería no; si no por los límites y controles que se ejercen sobre la actividad.

Ambos sectores critican los "superpoderes" del cornejismo en Mendoza, al igual que lo hace el peronismo. Difonso indica que justamente ese punto es el que impide confiar en que hoy por hoy se pueda realizar un control correcto sobre el ejercicio minero; en tanto que, además, lo que quiso hacer el gobernador Rodolfo Suarez y él se opuso fue modificar las reglas de juego y permitir el uso de sustancias con las que él no está de acuerdo. "Dentro de la 7.722 y con controles, todo", dice el líder de Unión Popular.

Álvaro Martínez, presidente del PRO, suma que el disenso dentro del mismo espacio es necesario pero que la clave pasa por el diálogo, algo que le faltó a este gobierno y al anterior.