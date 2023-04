De Marchi viajó a una reunión con Larreta, en medio del rumor de que lo "obligarán" a estar en Cambia Mendoza

Es pronto para asegurar si es cierto o no que la jugada se hará. En los papeles, hasta diciembre de 2023, el presidente del PRO es Martínez, aliado y delfín de De Marchi, y se sabe que intentará estirar su jugada lo máximo posible junto a él.

Sin embargo, entre las posibilidades también está que sea el mismo precandidato quien decida jugar por fuera de la coalición y hasta del propio PRO. Sobre todo, teniendo en cuenta el tercer frente que -ya no es un secreto- se está armando, y donde confluyen partidos no tradicionales a la espera del PJ territorial y del propio Omar.

omar de marchi-martinez (1).jpg Álvaro Martínez y Omar De Marchi. Ambos esperan definir sobre la fecha la continuidad en Cambia Mendoza.

"Ha sido otra vez una cosa medio operada por los voceros de Bullrich, esto. De todos modos, puede haber un avance formal cuando se encuentre la mesa nacional, que es la que tiene la obligación de discutir estos temas", contestaron cerca de quien aspira a competir con la UCR.

Lo cierto es que esos "voceros" de Patricia, que son sus dirigentes políticos en Mendoza, aseguran que la movida ya está en curso, y que tiene que ver con un supuesto quebrantamiento institucional al que habrían incurrido sus adversarios.

"De prepo, nada. Tienen los mandatos vencidos: no llamaron en tiempo y forma, como dice la carta orgánica. El papelón de votar en el Consejo una extensión de mandato y un llamado a elecciones recién para fin de año, no lo hace ni Maduro", lanzó la referente y ex legisladora Hebe Casado a UNO. Se refería al último encuentro virtual, donde se dispuso que los comicios internos fueran recién a fin de año. "El mandato está venido desde marzo", remarcó.

El fin del efecto dominó y qué pasa en el frente sin nombre

Días atrás se dio el último portazo en Cambia Mendoza: fue el de Jorge Andrés Difonso, diputado provincial y figura "cruzada" contra el radicalismo desde 2019, cuando se intentó modificar la ley 7.722.

Esa salida derivó no sólo en cañonazos de un lado y de otro -sobre todo de cara a las urnas del 30 en San Carlos-, sino también en la candidatura a gobernador del propio dirigente. Aunque no está formalmente planteada, ya empapeló Mendoza con su imagen.

Esto es algo que afecta directamente a los candidatos de la UCR. Aunque no compromete sí o sí un número clave en el caudal de votos, sí puede alterarlo en zonas clave, como el propio Valle de Uco. Sin embargo, no es lo único que podría desatar, porque el legislador lo ha dicho: "queremos que Omar tome la misma decisión y acá lo esperamos con los brazos abiertos".

OMAR DE MARCHI JORGE DIFONSO.jpg De Marchi - Difonso. ¿Una PASO en la tercera coalición?

Con los elogios que vienen direccionando hacia Chacras de Coria (donde están las oficinas demarchistas), lo que buscan es que Unión Por San Carlos sea como la penúltima ficha del dominó. Y que al caer, toque con el filo a la última -es decir, el PRO- y la haga tambalear hasta desprenderse, por fin, de la hilera oficialista.

Con el lujanino no sólo tendrían un nombre reconocible, sino que podría ayudar a atraer a los peronistas cercanos a Emir Félix y Roberto Righi, con quienes el diputado está "comunicándose todo el tiempo".

Sin embargo, en el PD la cosa no viene tan fácil. La aceptación a las figuras de Difonso y De Marchi no es instantánea y ya hubo algunos resquemores internos. A las figuras fuertes de los gansos hoy por hoy, que son Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y el presidente, Armando Magistretti, algunos dirigentes ya les han planteado que "tampoco se le debe rendir pleitesía a dos que en algún momento se fueron del partido". Temas que probablemente ya estén resolviendo puertas adentro.

No es lo único: en el tercer frente -que todavía no tiene nombre- hay una disyuntiva que por ahora les parece insalvable: qué hacer con la minería metalífera. No es lo mismo tener a Difonso como diputado que como uno de los candidatos principales, y en calle Sarmiento impulsan que sí exista esa actividad en Mendoza y que la ley actual se modifique.

Como si fuera poco, tienen en claro -y comentaron a este diario- que apenas esté lanzada la campaña, en cada departamento les preguntarán por su postura. Aún no saben cómo lo encararán.

Eso, sin mencionar que el radicalismo está señalando en público esas contradicciones. Ya lo hizo esta semana el senador Martín Kerchner, que trató a difonso de "panqueque", justo antes de que éste le respondiera.

