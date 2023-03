Omar De Marchi valoró la renuncia de Macri a competir en las elecciones y habló de su vínculo con Milei

Además, el lujanino afirmó que esta reconfiguración del mapa político -porque algunos todavía esperaban a que el ex mandatario volviese a competir- marcó prácticamente un punto de inflexión hacia los próximos meses. "Es raro que alguien que tiene chances de ser presidente, renuncie. Es una decisión interesante la que tomó", completó el máximo referente de los amarillos en Mendoza.

mauricio macri libro para que.jpg La decisión de Macri allanó el terreno para Bullrich y Larreta en la interna del PRO.

Y en esos nombres de los que habla, es claro que su camino sigue junto a Horacio Rodríguez Larreta. De Marchi lo puso en estos términos: "Primero, que el kirchnerismo en la Argentina tiene que pasar a ser un mal recuerdo. Y, ojo, no lo digo desde la descalificación, sino desde los resultados. Está a la vista que les fue muy mal, entonces tiene que haber un reemplazo rápido de esa propuesta. Y lo que tiene que venir es con equipos y consenso: yo creo que el que lo ofrece es Horacio", apuntó.

Los elogios de De Marchi a Javier Milei y su vínculo con Difonso

El diputado comparte horas en el parlamento con una de las figuras que tiene la carrera a la Presidencia: el economista Javier Milei. Como los dos están cercanos al PD (el libertario ya dijo que los llevará en la coalición política que está armando y el ex intendente de Luján ha tenido acercamientos a sus dirigentes), ese vínculo ha llamado la atención en los últimos días. Sobre todo, porque el hombre que amenaza con demoler el Banco Central busca candidato a gobernador en Mendoza.

"Con Milei tenemos una relación de mucho respeto. Él se apoya bastante en mí por mi rol como autoridad en la Cámara de Diputados. Yo lo respeto mucho, porque él ha tenido, dentro de sus formas, que son criticables, porque tiene posiciones muy extremas, una serie de aciertos. Valoro que haya puesto sobre la mesa la defensa de la libertad, por ejemplo, que es una de las cosas que han sido tabú en la Argentina, un país tan impregnado por el populismo", analizó.

Javier Milei 222.jpg Milei estuvo en Mendoza el 22 de abril pasado y brindó una charla sobre dolarizar la economía argentina.

Además de consultar por esa relación, el periodista Pablo Pérez Delgado le preguntó al precandidato sobre su vínculo con Jorge Andrés Difonso. Se sabe que el diputado provincial no sólo se abrió de Cambia Mendoza -como amaga a hacer el lujanino- sino que, además, es un eje de esa tercera fuerza que viene amagando a surgir y que llevaría a peronistas, demócratas, el movimiento Unión por San Carlos, y, sobre todo, el propio De Marchi.

"Con Jorge nos conocemos hace mucho y hay coincidencia, sí. Venimos hablando constantemente", confirmó. Esas charlas se dan en medio de las tensiones con el oficialismo, la posibilidad de que se vaya de la coalición gobernante, y mientras quedan sólo 15 días para el límite en la presentación de alianzas políticas. "Tenemos una visión parecida de lo que hay que hacer en Mendoza", apuntó.

"No me crucé con Cornejo"

Quien aparece como su adversario de cara a las elecciones es el ex gobernador Alfredo Cornejo. Este sábado ambos coincidieron en el Día De Campo, el tradicional encuentro de agricultores y ganaderos que se hace anualmente en el sur provincial. Aunque los dos estuvieron presentes, no intercambiaron ni una sola palabra. Se sabe que el lazo entre ambos pasa por uno de sus peores momentos.

alfredo cornejo omar de marchi.jpg Aliados y adversarios políticos. Cornejo y De Marchi podrían cruzarse en las PASO de Cambia Mendoza.

"No nos alcanzamos a cruzar, esa es la verdad. Estuvimos en lugares alejados con Cornejo. De todos modos, yo no llevo esta discusión al terreno personal: esto es algo que tiene que dirimirse en torno a lo que necesita Mendoza. Que tiene que darse alrededor, por ejemplo, del déficit habitacional, que lejos de achicarse, se agrandó en la provincia. Existe una quietud desde hace años y eso es lo que hay que poner sobre la mesa", aclaró De Marchi.

"Hemos tenido una pérdida de competitividad respecto a provincias vecinas que es muy grande. Y cuando hablamos de eso, hablamos de pérdida de competitividad. Y todos estamos bajo el mismo cielo, eh. Lo aclaro porque suele echársele la culpa a la macroeconomía y, si bien es cierto que el Gobierno nacional es muy malo, es malo para todos. No sólo para Mendoza", disparó.

Por último, el diputado nacional respondió si los últimos cambios políticos, entre ellos la renuncia de Macri a competir, condicionan su estrategia provincial: "No, no me condiciona para nada. Hace mucho estamos trabajando para volver a tener la provincia que queremos. Con el PRO tenemos un partido muy consolidado, que debe ser el que más creció en Mendoza: presencia en todos lados, fuerte lugar en la Legislatura. Y eso habla de que hay que seguir creciendo. Lo importante son las convicciones que uno tiene. Y, por supuesto, no abandonar esas convicciones", cerró.

