Javier Milei ya mandó al Senado el proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO

El proyecto también incluye Ficha Limpia

El proyecto del presidente Milei incorpora el criterio de Ficha Limpia que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.

El oficialismo armó una solida mayoría con los radicales, el PRO, Provincias Unidas, y los bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Salta, Tucumán, y Santa Cruz, pero no siempre cuenta con el respaldo de todas estas fuerzas políticas.

“Acá mandan los números con lo cual veremos hasta dónde podemos avanzar”, dijo una legisladora oficialista.

Cuántos votos necesita el oficialismo

La ley de reformas electorales se deben votar con mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en diputados con lo cual el oficialismo está aún más complicado para votar la eliminación de las PASO.

Uno de los bloques que se opone es la UCR que tiene una decena de votos que son claves para el oficialismo para alcanzar esa mayoría agravada.

También objeta la eliminación de las Paso el PRO, mientras que la totalidad del interbloque justicialista de 25 miembros también rechaza esa propuesta.

El radicalMaximiliano Abad dijo que “la eliminación de las PASO sin pensar un sistema alternativo de carácter público y con garantías judiciales es volver atrás, a un esquema donde un puñado de dirigentes deciden la totalidad de las listas”.

“Estamos abiertos a una modernización de las PASO. Por ejemplo, es razonable evitar gastos y movilizaciones cuando hay lista única.”, agregó.

En las filas de la Libertad Avanza no quieren impulsar una nueva suspensión de las primarias para las elecciones del 2027 como se hizo en el 2025, y van a insistir en alcanzar acuerdos para eliminar al menos la obligatoriedad de realizar en agosto las Paso