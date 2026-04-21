"Se acabó la impunidad, se acabó la joda...". Con esa expresión Javier Milei cerró el breve mensaje que difundió este martes en redes sociales para anunciar el envío al Congreso de un paquete de leyes contenidas en la reforma electoral que impulsa el gobierno nacional.
Javier Milei lanzó la reforma electoral que prevé eliminar las PASO y aplicar Ficha Limpia
Con la consigna "se acabó la joda", Javier Milei anunció el envío al Congreso de la reforma electoral. También busca cambiar el sistema de financiamiento de los partidos
El proyecto incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.
El anticipo de esta iniciativa fue publicado por Milei en sus redes sociales cuando aún estaba en Israel, donde participó del acto por el aniversario de la independencia de ese estado.
Alto voltaje político en el anuncio de Milei
El mandatario sintetizó los ejes centrales del proyecto con definiciones de alto voltaje político. "Mañana (por este miércoles) enviamos la reforma electoral al Congreso" publicó, y agregó como primer punto: “Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.
La eliminación de las primarias se alinea con una discusión que el oficialismo viene instalando desde el inicio de la gestión, con el argumento de reducir costos del sistema político y descomprimir el calendario electoral. En la Casa Rosada sostienen que las PASO perdieron su sentido original y se convirtieron en una instancia onerosa que, en muchos casos, no define candidaturas competitivas.
No está claro, no obstante, que vayan a contar aún con los respaldos de la oposición e incluso de los aliados para enterrar el sistema de primarias. En 2025, se optó por la suspensión. Una mecánica que podría repetirse en esta ocasión de no alcanzar las voluntades para ir por su anulación total, según publicó El Cronista.
El segundo eje del proyecto apunta al financiamiento de la política, otro de los puntos sensibles en la agenda oficialista. "Cambiamos el financimiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, expresó Milei.
El tercer componente central será la incorporación de la denominada Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos electivos. “Fincha Limpia: los corruptos afuera para siempre”, enfatizó el presidente justo en momentos en que uno de los funcionarios más importantes de su equipo -Manuel Adorni- es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.