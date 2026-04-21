Javier Milei lanzó la reforma electoral que prevé eliminar las PASO y aplicar Ficha Limpia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046689252583588205&partner=&hide_thread=false MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Alto voltaje político en el anuncio de Milei

El mandatario sintetizó los ejes centrales del proyecto con definiciones de alto voltaje político. "Mañana (por este miércoles) enviamos la reforma electoral al Congreso" publicó, y agregó como primer punto: “Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

La eliminación de las primarias se alinea con una discusión que el oficialismo viene instalando desde el inicio de la gestión, con el argumento de reducir costos del sistema político y descomprimir el calendario electoral. En la Casa Rosada sostienen que las PASO perdieron su sentido original y se convirtieron en una instancia onerosa que, en muchos casos, no define candidaturas competitivas.

No está claro, no obstante, que vayan a contar aún con los respaldos de la oposición e incluso de los aliados para enterrar el sistema de primarias. En 2025, se optó por la suspensión. Una mecánica que podría repetirse en esta ocasión de no alcanzar las voluntades para ir por su anulación total, según publicó El Cronista.

El segundo eje del proyecto apunta al financiamiento de la política, otro de los puntos sensibles en la agenda oficialista. "Cambiamos el financimiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, expresó Milei.

El tercer componente central será la incorporación de la denominada Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos electivos. “Fincha Limpia: los corruptos afuera para siempre”, enfatizó el presidente justo en momentos en que uno de los funcionarios más importantes de su equipo -Manuel Adorni- es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.