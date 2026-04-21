El presidente Javier Milei participó este martes de la celebración por el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel. Allí destacó que " Argentina e Israel son naciones amigas". El libertario fue invitado a dar un discurso pero antes subió al escenario para cantar casi a los gritos, Libre, la canción de Nino Bravo, que había ensayado antes.
Javier Milei se despidió de Israel con un discurso amistoso y cantando Libre, de Nino Bravo
El presidente Javier Milei cerró su gira por Israel con su participación en el acto por el 78º aniversario del Día de la Independencia de ese país
"En esta vida hay socios y hay amigos, los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas", indicó el mandatario en su discurso.
Javier Milei, en la primera fila
El mandatario argentino siguió la ceremonia desde la primera fila, junto al primer ministro local, Bejamin Netanyahu, con quien se saludó con un abrazo al inicio del evento.
Luego, subió al escenario para interpretar son su estilo el tema Libre de Nino Bravo y pronunció un discurso sucinto.
"Quisiera agradecer al presidente Herzog, a mi queridísimo amigo, al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente de la Knéset Amir Ohana, y a todas las autoridades presentes por invitarme a este acto tan importante. También al pueblo de Israel por hacerme sentir tan bien recibido. Hoy tengo el honor de estar aquí como presidente de la República Argentina, acompañándolos en este aniversario número 78 de la independencia del Estado de Israel", dijo Milei en el comienzo.
Después agradeció la posibilidad de “encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel, y más especial aún que sea la última, la más importante de todas, ya que cierra el ciclo y las engloba todas, testimoniando la unidad inquebrantable del pueblo judío”
Emocionado, Milei se despidió del público con las siguientes palabras: “Hoy, desde el Monte Herzl, este lugar sagrado de la ciudad santa de Jerusalén, quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Am Israel Jai. Le- Tiferet Medinat Israel”.