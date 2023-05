Stevanato: "Cornejo no va a ser gobernador de Mendoza; ya no genera esperanza como en 2015"

"Vean ustedes sus acciones desde que se lanzó como candidato, recorriendo cada uno de los municipios a los que fue. La verdad es que no fue a mostrar ideas; fue a atacar a los intendentes que estaban, repitiendo siempre el mismo discurso. Cornejo atrasa, lo vamos a ver en las elecciones, se van a dar cuenta. De hecho, ya lo estamos viendo en las encuestas. La gente quiere esperanza y hoy él no la genera. Sí la generó en 2015, pero hoy ya no", lanzó el intendente, que viene de derrotar por cerca de treinta puntos al ganador de la interna radical, Mauricio Pinti.

matias stevanato.jpg Stevanato, de campaña para las PASO. Salió primero y cree que el recuento oficial le otorgará el 50% de todos los votos.

En la política doméstica hay quienes creen en la "maldición del favorito". Algo así como una condena -proto supersticiosa, desde luego- que espera a la vuelta de la esquina a ciertos "ganadores de antemano" para la gobernación. Allí meten a Roberto Iglesias, que supuestamente tenía todos los números para vencer en 2011 y no lo hizo; a Carlos Balter, que también estaba casi determinado como gobernante y terminó cayendo en 1999, y a Guillermo Amstutz, que corrió misma suerte ante Julio Cobos en 2003. La siguiente víctima, según Stevanato, será el fundador de Cambia Mendoza. Al decirlo, no dejó pasar la chance de mostrar cierto fervor religioso.

"El 24 de septiembre, el día de la Virgen de la Merced, vamos a tener un gobernador que no va a ser radical. Yo creo que Cornejo va a pasar a formar parte de ese equipo de los 'gobernadores que no fueron'. Que estuvieron cerca, pero finalmente no llegaron", vaticinó. "El mendocino vota futuro; vota esperanza. Se los digo ahora para que después lo analicemos. Vienen cayendo. Obviamente que tratan de tergiversar la realidad, porque en eso, él sabe manejarse", cerró.

El pacto de la Moncloa

El maipucino pidió un gran acuerdo a Suarez. Dijo que debe ser él quien convoque a dirigente de todas las facciones políticas de la provincia y quien promueva un programa de al menos cuatro ejes en los que deberían trabajar todos conjuntamente. Sobre por qué su partido no los ha propiciado -tampoco-, Stevanato dijo que ellos, al menos, han buscado el diálogo en la Legislatura en aspectos como la discusión por el presupuesto. En ese sentido, volvió a apuntar a Cornejo y dijo que, cuando estuvo de viaje, el mandatario sí pudo acordar con la oposición. Dio a entender que es el ex gobernador quien cierra los canales con el resto de los partidos.

rodolfo suarez discurso anual 2023.jpg "Suarez podría haber dialogado más en sus cuatro años", dijo el intendente.

"Yo planteo un "pacto de la Moncloa" (en relación a los programas de gobierno que hizo España en su transición democrática y que es una metáfora de los amplios consensos dirigenciales) . Sentarnos todos juntos, funcionarios municipales, provinciales y legisladores. Y Suarez lo podría hacer tranquilamente: convocarnos a todos y decir, 'estos son los problemas que tenemos los mendocinos'. Por ejemplo, la gran inseguridad que estamos sufriendo. No hacer lo que hicieron el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, donde parecía que estábamos en Suiza. Hay una inseguridad muy grande en toda la provincia. ¿Qué pueden hacer ustedes, los intendentes, para colaborar?' Que nos pregunte", sugirió.

El término de esas políticas, según dijo, podría ser en cuatro años. Habló también de orientarlas al cuidado del agua -un tema al que describió como grave y central para el futuro- y también a la educación, sobre la cual puntualizó sus críticas: "Yo salí a comprar bancos porque en algunas escuelas no tienen bancos físicos para sentarse. Lancé el año pasado un fondo de infraestructura educativa para ayudar a la escuelas, con 40 millones de pesos, porque hay escuelas que se vienen a pedazos", puntualizó.

"Sin contar que estamos construyendo un edificio escolar con fondos municipales, porque en siete años no se construyeron y los chicos de Maipú se terminan yendo a otro departamento. Y cuando un chico de Maipú se va a otro departamento, eso se termina relacionando directamente con la deserción escolar. Por eso digo que son discusiones que tenemos que dar entre todos. Porque son elementales para lo que viene", opinó.

alfredo cornejo.jpg "Cornejo ya no genera esperanzas como en 2015".

Perogansos, kirchneristas y demás especies del peronismo

¿Por qué banca a Guillermo Carmona y Liliana Paponet y no a Omar Parisi y Lucas llardo? Stevanato no admitió estar con la fórmula del albertista mendocino y funcionario de la Cancillería nacional. Dijo que les dio "libertad" a sus funcionarios para que estuvieran en la lista que quisiesen (y así lo hicieron), pero que no se la juega por ninguno. En parte porque, según contó, se considera un peronista de centro.

"Yo estoy abocado 100% a la gestión municipal. Con respecto a las elecciones provinciales, obviamente yo quiero que al peronismo le vaya bien; yo lo que banco es al justicialismo en su totalidad. Es bueno que el peronismo tenga varios candidatos; fortalece la democracia. Yo vine a ser intendente después de un proceso interno. Y para mí eso fue positivo", agregó sobre la interna en la que venció a Miguel Serralta (2019) que ahora es considerado aliado suyo.

fuerzas vivas stevanato lacoste felix.jpg Stevanato estuvo a un día de ser el candidato "de los intendentes" en la interna justicialista.

¿Cómo se lleva con el mote de "peroganso"? También lo contestó, entre risas: "Bien, porque quienes me conocen saben que soy un dirigente que siempre trata de tender puentes y siempre me he llevado bien con el Partido Demócrata. Quizás por mi perfil, que soy conciliador, soy provida; algunos también dicen que es porque estoy muy cerca de la Iglesia. No me molesta para nada".

Por último, en ese mismo sentido, dijo que tiene una relación personal con Omar De Marchi y que aprecia bastante al diputado Jorge Difonso, ambos, referentes de la nueva coalición de la provincia, La Unión Mendocina, que lleva a varios ex Cambia Mendoza y apunta a quedar primera o segunda en las elecciones de junio. Dijo nuevamente que respalda el hecho de que haya varias opciones, pero negó haber discutido con ellos un posible salto a ese espacio. Por ahora sólo mira al 3 de septiembre, cuando irá por su segundo mandato en la comuna. Se animó a ponerle porcentajes a ese futuro inmediato: dijo que sacará 55%, conta 20 puntos de Pinti y 15% de la candidata libertaria, Claudia Córdoba.

En cinco meses se sabrá cuán acertado estuvo.

