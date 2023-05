En Godoy Cruz el debate electoral estará entre darle continuidad o ponerle fin a 24 años de radicalismo

►TE PUEDE INTERESAR: General Alvear afronta las PASO con una interna oficialista que se calentó a fuego lento

Sin embargo, cuando se intenta bucear en las posibles plataformas de gobierno, varios de los aspirantes, tanto oficialistas como opositores lanzan propuestas a las que se les nota una evidente falta contraste con la realidad económica, no sólo de la comuna, sino del país.

Sólo por citar un ejemplo, hay quienes se ilusionan con generar y atraer grandes inversiones de capitales industriales para que se asienten en Godoy Cruz y que puedan generar empleo genuino, sin decir cómo harán desde la comuna para convertirse en un imán de esas inversiones cuando la macroeconomía nacional no puede domar la galopante inflación y las empresas lejos de invertir en estas tierras miran otros horizontes distantes.

Tal vez porque los próximos comicios son sólo internas en las que se definirá quién será el candidato de cada frente o espacio político, varios de los aspirantes parecen tener sólo el título de las promesas de campaña, se podría decir el concepto, y haber dejado para después de las PASO el desarrollo de esas posibles políticas comunales.

Los oficialistas de Cambia Mendoza están obligados a superar la gestión de Tadeo García Zalazar

En el frente oficialista aparecen dos postulantes que de una u otra manera estarán obligados a superar o profundizar la línea de gestión que deja el saliente intendente Tadeo García Zalazar.

El ungido por el mismo jefe comunal es el diputado Diego Costarelli, y su oponente interno es el alfil de Luis Petri, el hoy subsecretario de Salud, Oscar Sagás.

De ellos dos, Costarelli tiene la posta que le entregó el mismo García Zalazar y por tanto está decidido a ser la cara de la continuidad de esa gestión, que además es la sexta intendencia radical desde que ese partido retomó las riendas de la comuna en 1999 con César Biffi.

Diego Costarelli con Tadeo García Zalazar.jpg Diego Costarelli es el ungido precandidato del oficialismo godoycruceño. Acá con el intendente y presidente de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar.

"Nuestro objetivo es asegurar la continuidad de ese modelo de gestión que venimos sosteniendo. Godoy Cruz es un municipio ordenado, con excelencia de prestación de servicios y que además es pionero en el cuidado del ambiente. Por eso el compromiso es acrecentar por ejemplo el sistema de seguridad con alarmas comunitarias que hoy tienen 10.000 vecinos y que vamos a impulsar que siga creciendo", delineó el diputado radical.

En paralelo aseguró que también planea seguir incentivando la instalación de comercios que lleguen para generar empleo en esa comuna, a los que se les dará la garantía de que recibirán subsidios en las tasas municipales y que buscará ampliar el Parque tecnológico TIC para que resulte una atracción a las empresas tecnológicas.

Por su lado, el médico Oscar Sagás, se propone seguir la línea de su mentor Luis Petri, e involucrarse de lleno en la problemática de seguridad.

Oscar Sagás y Luis Petri.jpg El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, es la apuesta de Luis Petri para dar pelea en Godoy Cruz.

Con esa meta, pretende crear el Cuerpo de Preventores "y procurar aportar la información necesaria y útil que colabore con la inteligencia criminal", aporta el hoy funcionario del Ministerio de Salud, que fue del PD y que integra ese puñado de demócratas que se quedaron en Cambia Mendoza.

Pero además, Sagás pretende que la comuna sea protagonista a la hora de pelear contra el déficit habitacional que arrastra. "Es un problema que excede al municipio, pero se puede trabajar creando un Instituto de hábitat social que pueda propiciar el trabajo cooperativo entre las personas que necesitan su casa y el sector privado. La idea es convocar a esos constructores y arquitectos, para desarrollar un trabajo de ayuda mutua", planifica.

También prevé que los mismos actores pueden aportar en la adaptabilidad de viviendas para personas con discapacidad, que según sus datos son más e 8.300 en esa comuna.

La Unión Mendocina impulsa a 4 precandidatos de variadas orígenes partidarios

El frente de La Unión Mendocina que lidera Omar De Marchi impulsa en Godoy Cruz a cuatro precandidatos de diversos orígenes partidarios, pero como la ley de Boleta Única sólo permite que cada precandidato a gobernador pueda estar sólo en dos listas, los dos aspirantes restantes competirán con lista corta.

Entre los que acompañarán la boleta de De Marchi aparece la ex senadora kirchnerista Andrea Blandini. La ex legisladora que dejó su banca en el 2021 y que abandonó las filas del kirchnerismo para sumarse al Partido Verde, ahora se enlistó en el nuevo frente "porque hay que romper con el bipartidismo hegemónico que encarnan el radicalismo y el peronismo en la Legislatura, y que ya no representan lo que necesitan los mendocinos".

Blandini que ya compitió por esa intendencia en el 2019 con el frente peronista Elegí, ahora vuelve a la carga con La Unión Mendocina y basa su propuesta de campaña en esa misma necesidad habitacional que a su entender no para de crecer.

"En el 2008 el déficit era de 8.000 casas, hoy debe superar las 10.000 y en Godoy Cruz no hay terrenos para construir todas esas viviendas. No se puede crecer desde el Corredor del oeste hacia el oeste porque esa zona no tiene agua y porque es área protegida, hacia Luján el límite de la calle Paso tampoco hay terrenos para hacerlo, ni tampoco en el límite de calle Terrada. Esa discusión hay que darla con los intendentes vecinos, que se puedan hacer viviendas en otras comunas y que los godoycruceños puedan vivir en esas zonas, pero conservando el espíritu de vecinos de Godoy Cruz", propone.

Andrea Blandini con Omar De Marchi.jpg La ex senadora kirchnerista, Andrea Blandini, es una de las apuestas de Omar De Marchi para competir en Godoy Cruz.

El otro precandidato que acompañará la lista de De Marchi es el ex concejal del PD, Marcos Sánchez.

El aspirante a quedarse con el sillón de Tadeo García Zalazar, acompañó al radical en la boleta de Cambia Mendoza en el 2015 y luego, desde el 2019 fue su Jefe de Defensa Civil, pero el demócrata que se enrola detrás de la figura de la diputada Mercedes Llano, renunció a su cargo en el 2021 luego de que el PD decidiera irse de Cambia Mendoza.

Este aspirante a intendente, seducido por algunas de las ideas de Javier Milei, pretende replicar su "plan motosierra" con los cargos políticos en Godoy Cruz.

"Hay 100 cargos políticos en Godoy Cruz y nosotros pretendemos achicar el gasto público. La idea es que eso cargos no se renueven con cada gestión sino que quienes lleguen a esos lugares sean funcionarios de planta de la comuna que puedan mostrar estar capacitados para los cargos que tengan. Eso generará un gran ahorro", remarca.

Ese recorte también lo aplicaría en las tasas municipales, tanto de las que se pagan por servicios a la propiedad raíz, como las tasas comerciales.

Marcos Sanchez precandidato de Omar De Marchi en Godoy Cruz.jpg El ex concejal del PD, Marcos Sanchez, acompaña a De Marchi en la boleta de La Unión Mendocina y pretende aplicar el plan motosierra de Javier Milei.

El tercer aspirante que se enrola en la lista demarchistas en Godoy Cruz, es Gastón Federico Pescarmona, que fue miembro fundador y ex presidente del Partido Libertario en Mendoza, y que impulsa la lista Libertad Godoy Cruz y llevará boleta corta.

Gastón Pescarmona, precandidato a intendente de De Marchi en Godoy Cruz.jpg

Por último aparece también con lista corta, Ana María Hernández, que lidera la lista Ciudades en Acción.

El PJ alista a cuatro aspirantes para llegar a la comuna godoycruceña

El último intendente peronista de Godoy Cruz, fue Rubén Montemayor que dejó esa municipalidad en 1999 , desde entonces las listas del PJ sólo han cosechado derrotas en esa comuna.

Con la intención de revertir la historia, en esta contienda se anotan cuatro peronistas, uno por cada una de las listas que disputarán la candidatura a la gobernación.

Entre ellos, el candidato de la línea kirchnerista es el docente universitario Darío Sanfilippo, que acompaña a la dupla de Omar Parisi y Lucas Ilardo.

Sanfilippo es licenciado y magíster en Historia, y un militante que acumula más de 40 años en la construcción política partidaria.

Desde su óptica, el municipio debe involucrarse más en el combate contra la inseguridad: "el 24% de los delitos del Gran Mendoza se cometen en Godoy Cruz, por eso nosotros vamos a crear el Cuerpo de Preventores que no existe y vamos a cuadruplicar la cantidad de cámaras. Hoy hay 277 y el 20% no funciona, nosotros queremos llevarlas a 1.000 que puedan monitorearse en tiempo real. Eso ya funciona en Tunuyán por ejemplo y la inversión que supone es posible de hacer".

Ese precandidato también tiene en mente generar un convenio con el Banco Nación para que las pymes y los emprendedores godoycruceños accedan a créditos blandos.

Darío San Filippo.jpg El docente universitario Darío Sanfilippo es el precandidato de la lista que comanda Omar Parisi.

En la lista de Guillermo Carmona, el precandidato peronista es el contador Ariel Poves, quien fuera funcionario de la Dirección de Administración en la gestión de Celso Jaque y subdirector de Servicios Administrativos Financieros, en el equipo del ex ministro de Hacienda, Marcelo Costa, en el gobierno de Francisco Paco Pérez.

Ariel Poves, candidato de Carmona en Godoy Cruz.jpg El contador Ariel Poves, es el precandidato de Guillermo Carmona.

Más recientemente Poves fue secretario de Hacienda de La Paz y ahora se apresta para dar pelea por la intendencia godoycruceña. Ahí pretende crear un polo industrial porque asegura que el carril Rodríguez Peña, en donde se asientan varias de las industrias de esa comuna, se ha convertido en un zona comercial y de concesionarias.

"Lo que pretendemos es que lleguen industrias como la automotriz, las tecnológicas y las de biomedicina. La idea es que nosotros podamos brindarles los terrenos para que se instalen y darles beneficios impositivos para que se vean atraídos a invertir en el departamento", ejemplifica.

También pretende crear un Banco municipal "tipo 2.0 que se capitalice con fondos municipales y pueda dar créditos hipotecarios para construir viviendas o refaccionarlas. En la comuna se dan muchos casos de hacinamiento, de varias familias que viven en una misma casa, y ellos podrían acceder a estos créditos y poder tener su propia casa. Además facilitaría financiar capital de trabajo para pymes y emprendedores".

Por su lado, la lista La Base, que lidera el abogado Alfredo Guevara como precandidato a gobernador, impulsa la candidatura de Virtudes Della Santa.

Virtudes Della Santa, candidata de Alfredo Guevara.jpg Virtudes Della Santa, acompañará al abogado Alfredo Guevara.

Bajo el slogan de "elegí la Justicia Social", esa precandidata propone generar "un centro de formación tics y oficios en la bodega Arizu y que los empleados municipales godoycruceños reciban un aumento salarial que esté acorde al incremento que vaya sufriendo la canasta familiar".

El cuarto precandidato peronista en Godoy Cruz es Manuel Molina, el referente de la lista de Nicolás Guillén. El dirigente de los movimientos sociales integró el Sindicato de Obreros Gráficos en la provincia, ya que durante varios años se desempeño como trabajador gráfico en varios medios diarios locales.

Molina pretende poner su impronta y desarrollar un plan intensivo de viviendas populares, a precios accesibles y destinado a los sectores vulnerables de la comuna y construir un centro cultural en cada barrio que lo necesite.

Manuel Molina, precandidato de Nicolás Guillén.enc En la lista de Nicolás Guillén, de los movimientos sociales del peronismo, irá como precandidato a intendente Manuel Molina.

El Fit también tendrá internas en Godoy Cruz

En las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores aparecen dos listas. La de "Renovar y Fortalecer" que lideran el ex legislador Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, y que en esa comuna respaldan a Juan Ignacio Román, que es sociólogo y docente universitario.

Juan Román, precandidato de Lautaro Jiménez del FIT.jpg Juan Román, es el alfil que respalda el ex legislador Lautaro Jiménez.

Con ellos competirá la lista de "La izquierda que se planta" que comanda el ex senador Víctor Davila y que propone para la intendencia a Micaela Ayelén Guaquinchay.

Micaela Ayelen Guaquinchay de la lista de Víctor Davila.jpg Micaela Ayelén Guaquinchay, es la precandidata de la lista de izquierda que comanda Víctor Davila.

El Partido Verde logró una lista de unidad

El Partido Verde que comanda el ex legislador Mario Vadillo como aspirante a la gobernación, propone en Godoy Cruz a Marcelo Alejandro Brescia. Diario UNO intentó por todos los medios contactar al precandidato para conocer sus propuestas para la comuna, pero fue imposible comunicarse con él.

Marcelo Brescia candidato del Partido Verde en Godoy Cruz.jpg Marcelo Brescia es la apuesta del Partido Verde para competir por la intendencia de Godoy Cruz.

Lo llamativo de la lista verde en Godoy Cruz, es que quien lidera la lista de precandidatos a concejales es el ex subcomisario de la Policía de Mendoza, Francisco Pancho Cordón, quien supo integrar la Patrulla de Rescate del cerro Aconcagua de esa fuerza y se retiró prestando servicios en la Comisaría 27 del oeste de Godoy Cruz.