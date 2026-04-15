Un hombre murió tras una golpiza con piedras en Godoy Cruz y buscan a 5 posibles autores

Los médicos asistieron al herido que estaba inconsciente y lo llevaron al Hospital Central donde quedó internado muy delicado por los golpes que sufrió en su cabeza, y pasado el mediodía los médicos confirmaron su muerte.

Buscan a los autores de la golpiza en Godoy Cruz

Los policías que llegaron al lugar del hecho hablaron con la pareja del hombre de 46 años, y también los vecinos, quienes vieron el momento del ataque.

Detallaron que hubo una pelea entre la víctima y al menos 4 o 5 personas, quienes lo atacaron con piedras y botellas hasta dejarlo tirado dentro de una acequia.

La policía científica trabajando para recoger pruebas. Policía Científica trabajó en el lugar de la golpiza para levantar rastros que sirvan para identificar a los autores. Imagen ilustrativa.

Agregaron que el presunto autor de la golpiza sería un hombre conocido en la zona como Quique. En el lugar trabajó Policía Científica para tratar de levantar rastros que lleven a los agresores.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad indicó que el hombre víctima de la golpiza tenía antecedentes por robos simples, robos agravados, encubrimiento y otros delitos que datan desde 2002 hasta febrero 2022.