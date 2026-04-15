Un hombre de 46 años murió luego de estar internado luego de sufrir una golpiza en Godoy Cruz. Testigos señalaron que al menos 5 personas lo atacaron con piedras y botellazos hasta dejarlo inconsciente Señalaron que uno de los autores es conocido como Quique.
Un hombre murió tras una golpiza con piedras en Godoy Cruz y buscan a 5 posibles autores
La víctima de 46 años fue encontrada dentro de una acequia luego de la golpiza que le habrían dado al menos 5 personas. Murió en el Hospital Central
La golpiza que sufrió el hombre ocurrió alrededor de las 0.30 de este miércoles en calles Juncal y Santiago del Estero, en Godoy Cruz, donde testigos vieron el momento en que un grupo de personas agredió a la víctima.
Quienes vieron este episodio fueron los que llamaron al 911 e indicaron que el hombre tenía varias lesiones en su cabeza. La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar.
Los médicos asistieron al herido que estaba inconsciente y lo llevaron al Hospital Central donde quedó internado muy delicado por los golpes que sufrió en su cabeza, y pasado el mediodía los médicos confirmaron su muerte.
Buscan a los autores de la golpiza en Godoy Cruz
Los policías que llegaron al lugar del hecho hablaron con la pareja del hombre de 46 años, y también los vecinos, quienes vieron el momento del ataque.
Detallaron que hubo una pelea entre la víctima y al menos 4 o 5 personas, quienes lo atacaron con piedras y botellas hasta dejarlo tirado dentro de una acequia.
Agregaron que el presunto autor de la golpiza sería un hombre conocido en la zona como Quique. En el lugar trabajó Policía Científica para tratar de levantar rastros que lleven a los agresores.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad indicó que el hombre víctima de la golpiza tenía antecedentes por robos simples, robos agravados, encubrimiento y otros delitos que datan desde 2002 hasta febrero 2022.