La sucesión en Godoy Cruz: una fila de candidatos asoma ante la mirada de García Zalazar y Cornejo

Son varios los que suenan y lo que sigue no pretende ser un listado excluyente. El sondeo refleja, eso sí, rasgos compartidos y posibles tendencias en una plaza donde los radicales consideran que ya tienen "un proyecto consolidado": forma sutil de admitir que militan en la matriz misma del cornejismo.

Los "diegos"

Aunque la proyección del exintendente y exgobernador Alfredo Cornejo a ámbitos nacionales significó un recambio generacional encarnado por Tadeo, el radicalismo de Godoy Cruz cuenta con figuras relativamente jóvenes que militan desde hace décadas. O sea que se conocen entre sí. Ninguno es un "paracaidista".

En ese sentido, se habla fundamentalmente de "los diegos" y de al menos dos mujeres que podrían posicionarse en la carrera hacia la conducción del municipio.

Los "diegos" son tres: el senador provincial Diego Costarelli; el presidente de la UCR de Godoy Cruz y Director de Cultura e Industrias Creativas, Diego Gareca; y el Secretario de Obras y Servicios Diego Coronel.

Cada uno tiene su perfil. A Costarelli se lo ha visto últimamente cargándose al hombro la campaña por la Boleta Única en la Legislatura, un espacio que muchos consideran parte del cursus honorum que se debe completar si se tiene la aspiración de asumir cargos ejecutivos.

Diego Costarelli.jpg Diego Costarelli se proyecta desde la Legislatura y en los últimos días defendió públicamente el proyecto de Boleta Única.

Gareca es otro de los conocidos. Inquieto, milita por lo menos desde 1997, fue presidente de la Juventud radical de Mendoza y sumó experiencia como ministro de Cultura del municipio y luego de la provincia durante las gestiones de Cornejo.

Las fuentes consultadas indican que por ahora le resulta más atractivo "seguir fortaleciendo su aporte en Godoy Cruz" que volver a asumir un ministerio en la provincia en caso de una eventual gobernación de Zalazar. Y el dato es sugerente.

"Pero depende de cómo avance el panorama. Esto puede cambiar de un año para otro", precisó un pajarito.

diego gareca.jpg Diego Gareca milita al menos desde 1997. Conoce al municipio pero también tiene experiencia en la gestión provincial. Entre los posibles candidatos, es uno de los más conocidos.

El tercero de los "diegos" es Diego Coronel, el secretario de Obras y Servicios del municipio, que -con un marcado énfasis en proyectos viales y sanitarios- se ubica como una pieza muy activa y cercana a Tadeo, incluso desde lo estético.

El fuerte de Coronel es que patea mucho las esquinas y además lo comunica por las redes, manteniendo un registro moderado en cuanto al personalismo pero sin aflojar en la difusión de proyectos.

Diego Coronel.jpg Diego Coronel, secretario de Obras y Servicios de Godoy Cruz, tiene una actividad febril y se posiciona como otro de los posibles sucesores.

Arriba las mujeres

Todo lo anterior queda en suspenso ante algunas declaraciones públicas que ha hecho el propio Tadeo, quien alguna vez dijo que le gustaría que su sucesora fuera una mujer.

Y ahí hay coincidencia en señalar a Florencia Santoni, la secretaria de Desarollo humano. Santoni tiene un estilo muy personal, ya que aúna su carrera de profesora de Letras con sus tareas en el área social.

Florencia Santoni.jpg Con fuerte perfil social, Florencia Santoni es la mujer que más suena como posible sucesora de Tadeo en Godoy Cruz.

Florencia tiene 40 años y empezó a trabajar en el municipio a los 17. Fue jefa del Departamento de Vivienda Social y directora de Vivienda, y después pasó a la Subsecretaria de Gestión Social para recalar finalmente en el rol que ocupa hoy.

Los que empujan para que sea candidata destacan que "participó activamente en la relocalización de más de una decena de asentamientos", poniendo eje en la inclusión.

"La Florencia está muy centrada en temas que han ganado prioridad absoluta, porque la Argentina está metida en un lío económico importante y en Godoy Cruz, como en todas partes, se sienten las consecuencias. Por eso se ha puesto a estudiar asuntos como las formas de mejorar la terminalidad educativa", apuntan desde los pasillos del municipio.

Santoni suele recalcar que cuando asumió el radicalismo en la comuna había veintitrés asentamientos, "mientras hoy quedan sólo cinco".

Gabriela Testa 2.jpg

Otra que suena fuerte es la senadora provincial Gabriela Testa, que ha sido ministra de Turismo y reúne dos condiciones fundamentales: es mujer y tiene gran experiencia.

Desde luego, la lista no se termina en los nombres citados hasta aquí. Se habla del exconcejal y Director General de Relaciones Institucionales, César Cattaneo; y del presidente del Concejo Deliberante, Fabricio Cuaranta. Todos con una cercanía relativamente estrecha al cornejismo.

Cómo se autoperciben

Los referentes godoycruceños se sienten parte de una experiencia política con tintes propios. Entre otras cosas, porque -a diferencia de otros municipios- las intendencias de César Biffi (1999-2007), Alfredo Cornejo (2007-2015) y Tadeo García Zalazar (2015 a la fecha) se limitaron a dos periodos "sin necesidad de que existieran normas que los obliguen a hacerlo".

Así lo interpreta un radical de vieja data: "El proceso nuestro fue muy distinto y se distingue claramente de otros departamentos, incluso de aquellos donde gobernamos nosotros. Mirá el caso de Junín, por ejemplo. Si Mario Abed no agarraba la vicegobernación, habría pasado dos décadas gobernando. En ese mismo lapso, Godoy Cruz tuvo a tres intendentes. Ese recambio le hace bien al sistema democrático".

Otra clave que mencionan es que, a pesar de que Cornejo suele mostrarse enfático en sus intervenciones de los medios, la impronta que dejó en el municipio tiene que ver con incorporar a fuerzas muy distintas dentro de un mismo frente. Charlar. La rosca, en la acepción no peyorativa del término.

En las últimas elecciones, de hecho, de los cinco concejales que metió Cambia Mendoza en Godoy Cruz sólo dos son radicales. Los otros son de organizaciones tan distintas entre sí como Libres del Sur, el Socialismo y el PRO. Algo que no ocurrió en otros municipios donde el frente oficialista consiguió buenos números.

"Si me preguntás a mí, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con el PRO -se sincera uno de los posibles candidatos-. Pero Cornejo y luego Tadeo han sabido acercarse a otros sectores y mantener la unión, demostrando que más allá del debate ideológico hay espacio para integrar distintas miradas dentro de una fuerza política. Y el Alfredo después llevó esa lógica a Cambia Mendoza y a Juntos por el Cambio a nivel nacional".

bicisenda godoy cruz.jpg En los últimos años, Godoy Cruz puso a las cuestiones ambientales en su agenda.

Los que tendrán la última palabra

Más allá de las legítimas aspiraciones individuales, todos los entrevistados coincidieron en dos ejes. Por un lado, en que más allá de individualidades se sienten parte de una orquesta que lleva años afinándose. Por otro, en que a la hora de elegir sucesor serán "el Tadeo y el Alfredo" los que tengan la opinión más relevante.

-Ellos son el tándem que decide, y verán quién tiene más cualidades- definió otro radicheta que pidió el off.

-Se sabe que Cornejo está atento a las encuestas ¿Influirá ese aspecto en la elección del sucesor de Tadeo?

-A ver: no es ningún secreto que Cornejo mira encuestas. Pero eso no quiere decir que se rija sólo por eso. El tema de las encuestas es un conocimiento específico: más que guiarse ciegamente por ellas, hay que aprender a leerlas para interpretar qué está reclamando la gente. Al final, será un dato más. El sucesor de Tadeo tendrá que ver con otros criterios, más allá del puntito más o menos que marquen las mediciones.

La huella de los predecesores

Sería osado aventurar quién será el futuro intendente -ahí está, sin ir más lejos, el peronismo con sus propios candidatos-. No obstante, todos los consultados adelantaron que quien asuma el cargo encontrará con "una vara muy alta".

A pesar de ser chico en tamaño, el municipio tiene realidades diversas y algunos problemas, pero en su zona más visible ha fortalecido una identidad muy marcada; un ritmo que no es sencillo mantener. A la dimensión administrativa y de obras públicas, además, se le suma cada vez más el tema ambiental, que ha sido uno de los pilares para García Zalazar.

"Acá -describe un funcionario- el vecino que llega a la zona céntrica se acostumbró a que las cosas estén bien hechas. Ya no reclama una bicisenda solamente. Te pide que sea de doble mano, que tenga iluminación y que esté bien señalizada. Y no es un votante cautivo. Si alguna vez un intendente radical baja el nivel, el elector votará a otra fuerza. Eso nos obliga a no aflojar".

Pase lo que pase, está claro que la intendencia de Godoy Cruz seguirá siendo un potente escaparate para el cornejismo y un posible trampolín hacia la gobernación ¿Y el Justicialismo? También tiene sus cartas. Pero esa es linda historia para abordar otro domingo.

*Para un panorama similar sobre la sucesión de Marcelino Iglesias en Guaymallén, se puede consultar esta nota de Julián Imazio.