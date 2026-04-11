Mendoza vive días de profunda fe con la llegada de la primera imagen misionera de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado por el papa León XIV a fines del año pasado y conocido mundialmente como el "santo millennial" o el "influencer de Dios".
La imagen de San Carlo Acutis ya se puede visitar en la Basílica San Vicente Ferrer de Godoy Cruz
La presencia de la imagen de Carlo Acutis en Godoy Cruz no es solo un evento litúrgico sino también un motor para seguir con la obra de la capilla en Chacras
La efigie, que comenzó su recorrido por la provincia en la parroquia Virgen Peregrina del barrio La Gloria, está ahora en la Basílica San Vicente Ferrer, en Godoy Cruz, donde permanecerá durante los próximos días para que fieles y jóvenes puedan acercarse a conocer su historia.
En diálogo con El Siete, el párroco Padre Horacio Day destacó la relevancia de esta visita para la comunidad local. "Es importante porque es la primera imagen misionera de San Carlo Acutis que empezó su misión aquí en Mendoza. Despierta en nosotros la figura de un chico, de un adolescente apasionado por Jesucristo y por la presencia real en la Eucaristía", expresó el sacerdote mientras señalaba el rosario que la imagen porta en sus manos como símbolo de su devoción mariana.
Un impulso para la capilla de Chacras de Coria
La presencia de la imagen en Godoy Cruz no es solo un evento litúrgico, sino también un motor para un proyecto que ha puesto a Mendoza en el mapa del Vaticano: la construcción de la primera capilla del mundo dedicada exclusivamente a San Carlo Acutis, ubicada en la calle Viamonte de Chacras de Coria.
Como ha venido informando este diario, la obra -que fue bendecida personalmente por el papa Francisco y cuenta con el apoyo de Antonia Salzano, madre del santo- avanza gracias al esfuerzo de la comunidad liderada por el padre Osvaldo Scandura. "Este es un impulso para esa misión, porque tenemos que terminar nuestra capilla en Chacras de Coria", recordó el padre Day, haciendo un llamado a la solidaridad de los mendocinos.
Actualmente, el proyecto del santuario lujanino transita una etapa clave. A pesar de las dificultades económicas que ralentizaron el ritmo de construcción durante finales de 2025, la comunidad mantiene activa una colecta nacional para finalizar el templo, que contará con tecnología de última generación, en honor a la afición del santo por la informática.
Cómo colaborar con la obra de Carlo Acutis
El padre Horacio Day invitó a quienes deseen sumar su grano de arena para terminar el santuario a acercarse a la parroquia de Chacras de Coria (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), donde se brinda toda la información sobre las modalidades de aporte económico para concluir "este sueño" que convertirá a Mendoza en un punto de peregrinación internacional.
Carlo Acutis murió a los 15 años en 2006 y fue canonizado en septiembre de 2025. Su cuerpo, que se conserva en Asís, Italia, es visitado por miles de jóvenes que ven en él un modelo de santidad moderna adaptada a la era digital.