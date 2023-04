Junto a Cornejo y Suarez, Larreta presentó Cambia Mendoza y mandó mensajes a De Marchi

"Creo en la unidad, trabajo por ello y tenemos la responsabilidad todos los dirigentes de reforzarla", agregó y como para que no queden dudas, dijo: "Apoyo a Alfredo Cornejo porque no hay en la PASO un precandidato del PRO. Así de claro y contundente".

En la presentación de la alianza, de la que el PRO forma parte gracias a la inscripción que realizó el interventor de la entidad Humberto Schiavoni, también estuvo el gobernador de la Provincia, Rodolfo Suarez.

larreta cornejo suarez cambia mendoza.jpg

La decisión de De Marchi de irse de Cambia Mendoza

El referente del PRO en Mendoza, Omar De Marchi, junto al presidente del partido Álvaro Martínez y sus apoderados, inscribieron al partido amarillo en el frente La Unión Mendocina. Esa inscripción se dio días después de oficializada la intervención por parte de las autoridades nacionales por lo que la validación del uso del sello quedó en manos de la Justicia Federal.

A su vez, el interventor nacional Humberto Schiavoni anotó al PRO dentro de Cambia Mendoza, por lo que la Junta Electoral, entre tanto se expida la Justicia, evaluará el estado de ambas documentaciones para definir cuál es la vigente con la información formal con la que cuenta.

Sobre la decisión de De Marchi, Alfredo Cornejo se limitó a expresar que "quedó claro que fue una decisión evidentemente personal y no vale la pena mi opinión".

Alfredo Cornejo Cambia Mendoza.jpg Alfredo Cornejo, precandidato a gobernador de Cambia Mendoza.

"Estamos muy contentos de recibir el apoyo del PRO, que se logró por el apoyo de los dirigentes nacionales que son los líderes: Patricia y Horacio (Bullrich y Rodríguez Larreta), Mauricio (Macri) y María Eugenia Vidal. El PRO apoya el frente Cambia Mendoza como desde el primer momento", dijo.

Antes de ello, había expresado que "Horacio quiso venir a dar testimonio de su apoyo al frente Cambia Mendoza, para no dejar la más mínima confusión".

El propio Rodríguez Larreta también fue contundente a la hora de definir su apoyo a Cornejo, aclarando que si hubiese habido un precandidato del PRO su venia hubiese sido para éste.

"Tras la intervención, hay que buscar la normalización de las autoridades lo antes posible", dijo además sobre la situación partidaria.

Horacio Rodríguez Larreta, en campaña

"Vengo también a ratificar que vamos a sacar a la Argentina adelante, se puede bajar la inflación", expresó el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio.

"Como dijo Alfredo, la Argentina necesita un plan macroeconómico, pero de la mano de un plan de desarrollo y eso requiere trabajo. No hay soluciones mágicas. Nadie que diga que la inflación se baja en dos minutos es serio", dijo.

"Vamos a bajar el gasto y a tirar la máquina de impresión que tiene el Banco Central porque la emisión genera inflación acá y en la China", agregó el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Y vamos a hacer lo que hay que hacer, pero de la mano de un plan de desarrollo. El mundo necesita litio, energía. La Argentina tiene una enorme oportunidad con la lengua norte de Vaca Muerta en Mendoza. Podríamos estar produciendo más alimentos mendocinos porque el mundo los necesitas", explicó.

Y sumó: "Hoy la Argentina podría duplicar las exportaciones en seis años: con alimentos, litio y turismo. El problema hoy es la conectividad en el país y será uno de los pilares".

Por otra parte, Larreta dijo en coincidencia con el discurso del oficialismo en Mendoza, que "no hay salvación provincial, por más buen gobierno que se haga, si no hay un orden macroeconómico y no hay un plan de desarrollo y la vocación de abrirse al mundo".

Consultado sobre la aparición de Javier Milei y sus intenciones de ser presidente, Rodríguez Larreta advirtió que "la situación argentina es muy compleja y en eso la experiencia vale, especialmente en momentos tan críticos".

"Pero luego, cada quien es dueño de su voto. Yo creo que nosotros representamos el cambio profundo y tenemos la vocación con la experiencia", dijo.