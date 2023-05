Gerardo Morales reclamó que se termine la interna entre Rodríguez Larreta y Bullirch

Referente de JxC, el jujeño fue entrevistado en el canal de noticias TN en una nota en la que contó sus propuesta para el caso de que sea el próximo mandatario argentino.

►TE PUEDE INTERESAR: Gerardo Morales cerró la cumbre nacional de la UCR con críticas a Milei y reclamos a Massa

Las definiciones de Morales

Lo que sigue es un resumen de los principales conceptos vertidos por Morales este domingo.

Gerardo Morales3.jpg Gerardo Morales presidió el fin de semana la cumbre de la Unión Cívica Radical.

La interna del PRO

“La interna entre Bullrich y Larreta está jodiendo a todo Juntos por el Cambio.

Acá varios me han lanzado como candidato a presidente… Patricia también va a ser candidata a presidenta. Hoy le preguntaba si me acompañaría y me dijo sí. Yo también la acompañaría a ella. Va a ser un honor. Yo sé que ella no va a aflojar.

Tengo buen diálogo, pero ella es más extrema. Patricia es genéticamente peronista. Lo que no me gusta es el coqueteo con Milei. Eso termina generando confusión en un espacio serio construido con responsabilidad frente a la locura de este señor.

Si él (Rodríguez Larreta) se anima a acompañarme, con todo gusto haría una fórmula con él. Compartimos una mirada, un espacio que piensa que la coalición se tiene que parar en el medio, que tiene que haber diálogo, firmeza en la toma de decisiones y liderazgo para gobernar. Lo compartimos con Lilita y con Miguel Pichetto”.

Las gestiones radicales

"La última gestión que yo conozco es la mía, la segunda gestión que estoy llevando a cabo en Jujuy. Con muchas transformaciones en una provincia que todo el mundo decía que era inviable y que ya no lo es, como ninguna provincia del país. Una provincia que era caótica, violenta y con mucha corrupción, que tocó ordenar. Primero el caos y la vida cotidiana y después las cuentas".

Después de 32 años de déficit fiscal como siempre digo: lo que está preso en Jujuy es la corrupción. Y luego poner en marcha una agenda moderna parado en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las energías renovables. El parque Cauchari consta de 800 hectáreas de un millón de paneles solares, una especie de mar de paneles.

También estamos trabajando en el litio. En junio vamos a producir una capacidad de 82.500 toneladas, la mayor producción de la Argentina. El año que viene vamos a exportar 4.000 millones de dólares y vamos a emplear a 12.000 trabajadores.

"Es una gestión eficaz, con decisión política, con coraje y con una agenda moderna".

Medio peronista

"Quizás soy medio peronista a veces. Pero en confianza puedo decir que algunos peronistas que están gobernando en el Frente de Todos son inútiles. Demoran mucho en la toma de decisiones, parecen radicales (risas).

Con los gobernadores del Norte tomamos la decisión de no hablar de política partidaria y la verdad es que el norte grande es un buen espacio. Tenemos un masterplan de logística de inversiones productivas para los próximos 20 años.

No hablamos de Alberto Fernández y de Cristina. A veces yo digo algo. Pero no es la idea porque se deteriora el ámbito. Yo me siento cómodo, somos dos radicales y ocho peronistas. Como país tenemos que buscar puntos de encuentro para resolver temas estructurales.

Con todos los gobernadores tendría buena relación. Con Gildo Insfrán (Formosa) charlo temas que tienen que ver con la infraestructura y la logística de las provincias. Tenemos dos países: uno con un gobierno nacional quebrado que ha generado una inflación imposible, pero después la mayoría de las provincias tienen superávit fiscal y muchos proyectos. Lamentablemente Alberto Fernández no ve nada de esto, está en la estratósfera".

Lo de feudalismo que dijo Macri no es el caso de Jujuy. Macri, además, tuvo que aclararlo. Para Jujuy es una ofensa que nos metan en la bolsa del feudalismo".

Alberto Fernández.jpg Gerardo Morales dijo que Alberto Fernández está en la estratósfera.

El rol del radicalismo en el PRO

"Yo creo que el radicalismo ha tenido en todo caso una actitud de tener un rol secundario, por eso siempre digo que no vamos a ser furgón de cola otra vez.

Lo fuimos en algún momento. Pero fuimos buenos socios, somos buenos socios. Nunca, más allá de las diferencias que tuvimos en algunas medidas que implementó Mauricio, pusimos en jaque al gobierno. Nunca le trabamos nada en el Congreso. Por el contrario, hubo un gobierno que lideró el. Y él era quien lideraba y respetamos eso, creo que eso es importante.

Cuando dije que a Maci le daría una paliza me refería a que le iba a ganar en las PASO. Puede ser esa mi parte peronista (risas)

Yo no me afiliaría al PRO. No es un partido político todavía".

La conformación de Juntos por el Cambio

"Es honesta porque tiene como objetivo los intereses del país. Nosotros en Jujuy tenemos el frente Cambia Jujuy y hay peronistas. Privilegiamos los intereses de Jujuy. Como fuerza política nos consolidamos y le fue bien a la provincia. Hay que apostar a la diversidad para ponerse de acuerdo en los intereses supremos del país. Yo creo que no es contradictorio.

-No es que el fin justifica los medios. Es el objetivo supremo de gobernar el país y de resolver los problemas de los argentinos. Creo que justifica que si vos pensás distinto a lo que yo pienso, podamos sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo y trabajar juntos.

Yo creo que Raúl Alfonsín estaría feliz porque él siempre privilegió los intereses del país, así que estaría conforme de que el radicalismo forme parte de un espacio que sea alternativa para el país".

Yo soy radical.

No me afiliaría al PRO. Yo soy radical y si no existiera la Unión Cívica Radical la fundaría.

El único partido con instituciones, congreso, plenario federal y sistemas de formación es el radicalismo. No me afiliaría al PRO, pero puedo compartir ese espacio político.

¿Si Horacio Rodríguez Larreta es más radical que PRO? Puede ser (risas)".

JAVIEL MILEI LA LIBERTAD AVANZA ELECCIONES 2023.jpg Muy duro fue el presidente la UCR, Gerardo Morales, con Javier Milei: "Es un loco", dijo.

El "loco" Javier Milei

"Lo sostengo. Milei es un loco. Los locos no pueden gobernar el país. Vamos a estar peor que con Alberto. Es un fascista y hay que tener mucho cuidado porque es perverso lo que hace. Cabalga sobre los peores sentimientos especialmente de los jóvenes que están mal, que están enojados porque no ven un rumbo, porque no ven futuro.

Macri y Bullrich estarán de acuerdo en algunos temas con él, pero ellos son conscientes de que es un loco. Saben que el único espacio que está en condiciones de gobernar es JxC".

Massa, Cristina, Alberto

"Con Massa últimamente no me llevo bien. Siempre me llevé bien pero el problema de Sergio es que claudicó, se hizo kirchnerista. Luchaste toda tu vida contra este modelo y terminás siendo kirchnerista. Hay un problema político-conceptual. No se puede contribuir a fortalecer ese modelo que le hizo daño al país. Cristina Kirchner se tiene que ir a su casa.

Cristina es muy inteligente, tan inteligente, que se pasa de rosca y se pone perversa.

Definir a Alberto Fernández es difícil, muy difícil. Haber logrado que lo designen presidente. Debe haber contratado unas cuantas brujas (risas)".

►TE PUEDE INTERESAR: Lo que Cristina no dice de cara a las elecciones de tercios