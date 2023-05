Roberto Righi sobre su reunión con De Marchi: "No puedo creer que una foto sorprenda tanto"

En diálogo con Radio Nihuil, Righi, quien dejará en diciembre su cargo luego de 22 años años en el poder, admitió que De Marchi lo invitó a acompañarlo en su frente. "Claro que lo hizo, pero yo no he decidido nada porque vamos a esperar hasta las PASO para ver la mejor opción para el departamento y la provincia", remarcó.

Aclaró que habla con De Marchi desde la época en que ambos eran intendentes, cuando existía una mesa de diálogo de todos los caciques comunales, que hoy desapareció. "Esto te marca que hemos retrocedido, porque a cualquier persona le sorprende una foto", añadió durante el programa Mediodía, por Nihuil.

Roberto Righi y Omar De Marchi.jpg Roberto Righi sostuvo que debería ser normal que los políticos de diferentes partidos se sienten a dialogar.

El intendente contó que con De Marchi hablaron sobre la problemática del transporte que es grave en Lavalle, sobre salud, infraestructura básica en los lugares más alejados como el secano, las zonas rurales, la red vial y la conectividad.

También aseveró que no mira las encuestas, que el Frente Elegí es competitivo, pero que no va a tomar partido ni por la fórmula Omar Parisi - Lucas Ilardo ni por Guilerrmo Carmona - Liliana Paponet.

"Hay libertad para que la sociedad pueda elegir. Después del 11 de junio veremos cómo acompañamos la mejor propuesta que tengamos para el departamento de Lavalle, que nos sintamos identificados, que venga a cambiar el estancamiento que tiene la provincia", agregó.

Con respecto a su futuro, luego de que deje su cargo como intendente de Lavalle, Righi comentó que todavía no tiene definido si va a continuar en la política o se va a dedicar al ámbito privado. "Cumplo un ciclo de 22 años en la intendencia. Si yo puedo acompañar a algún gobierno que me sienta cómodo, bienvenido; y sino estaré trabajando en la parte privada. Podría haber sido candidato, a gobernador, a vice o a legislador y sentía que no tenía la energía necesaria para estar en ese lugar en este momento", sostuvo.

"Después del 11 veremos cómo acompañamos la mejor propuesta que tengamos para el departamento de Lavalle y que venga a cambiar el estancamiento que tenga la provincia de Mendoza. Tenemos un Estado bobo y hay que ver cómo mejorarlo entre los 3 estados (nacional, provincial y comunal).

Otras frases que dejó Roberto Righi en Nihuil

"Con la Nación estamos trabajando bien, con viviendas, asfalto en caliente y en frío. La situación económica no es fácil y la inflación nos complica. Pero se trabaja, avanzamos. Pero esto es producto de la gestión. La que está dormida es la provincia. En seguridad, por ejemplo, nosotros ya hemos instalado 200 cámaras para colaborar, porque la sociedad nos reclama a a nosotros que estamos más cerca. En Vialidad también hemos llegado con asfalto a lugares increíbles. Lo mismo los centros de salud que no tienen personal y hay hasta muertes porque la ambulancia no llega".

"Por ahí veo encuestas que no se si son reales o no. Yo creo que el peronismo es competitivo y esperemos a después de las PASO. Entiendo que Omar Parisi y Guillermo Carmona están parejos".

"Cómo puede ser que una foto sorprenda tanto. Parece que no es normal sentarse a dialogar porque automáticamente empiezan las especulaciones".